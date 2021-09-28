Berkan Kutlu, milli takım biletini kaptı

Galatasaray - Göztepe maçını izleyen A Milli Takım'ın yeni patronu Kuntz, Berkan Kutlu'yu Norveç ile Letonya maçlarında A takıma almaya karar verdi

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Berkan Kutlu, milli takım biletini kaptı
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28 Eylül 2021 08:21
A Milli Takım'ın yeni teknik direktörü Stefan Kuntz, yardımcısı Kenan Koçak ile birlikte Galatasaray-Göztepe maçını Aslantepe'de izlerken dikkatini en çok Berkan Kutlu çekti. 12.2 km ile sahanın en çok koşan oyuncusu olan Berkan, 61 isabetli pas, 10 sahipsiz top kazanma ve 4 top kapma istatistikleriyle ön plana çıktı.

Sabah Gazetesi'nden Mehmet Özcan'ın haberine göre; 23 yaşındaki orta saha, performansıyla Kuntz'un beğenisini kazandı. Futbol altyapısını İsviçre'de aldığını öğrendiği Galatasaraylı oyuncuya tam not veren Alman teknik adam, Berkan'ı aday kadroya çağırmaya karar verdi.

U-21 Milli Takımı için mücadele eden Berkan Kutlu, Norveç ve Letonya maçlarıyla ilk kez A Milli Takım forması giyme şansını yakalayacak.  
 

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