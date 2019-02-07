Benatia: 'Çocuklarım için Manchester United'ı reddettim'

Premier Lig ekibiteklifine rağmenKatar ekibitransfer olan, bu kararının gerekçesini açıkladı.Konu hakkında konuşandedi.Benatia sözlerini "Birleşik Arap Emirlikleri veya Suudi Arabistan'a da gidebilirdim ancak Al Duhail'i tercih ettim. Milli takımın teknik direktörü de bu kararıma saygı duymalı. Yine de kadroya çağırmaya layık görmezse, bunu anlayışla karşılayacağım" ifadeleriyle tamamladı.Roma, Bayern Münih, Marsilya gibi kulüplerde oynayan 31 yaşındaki savunma oyuncusu, kış transfer döneminde 8 milyon euroya Katar ekibi Al Duhail'e transfer oldu.