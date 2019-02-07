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Benatia: "Çocuklarım için Manchester United'ı reddettim"

Juventus'tan Katar temsilcisi Al Duhail'e transfer olan Medhi Benatia, çocukları için Manchester United'ın teklifini reddettiğini söyledi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Benatia: 'Çocuklarım için Manchester United'ı reddettim'
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07 Şubat 2019 03:24
Premier Lig ekibi Manchester United'ın teklifine rağmen Juventus'tan Katar ekibi Al Duhail'e transfer olan Medhi Benatia, bu kararının gerekçesini açıkladı.

Konu hakkında konuşan Benatia, "Manchester United'ı reddettiğim için bazı yazarlardan eleştiri aldım ancak herkesin kararıma saygı duymasını istiyorum. Çünkü benim için ailem daha önemli. Çocuklarımın Müslüman bir ülkede büyümesini istiyorum" dedi.

"KARARIMA SAYGI DUYMALI"

Benatia sözlerini "Birleşik Arap Emirlikleri veya Suudi Arabistan'a da gidebilirdim ancak Al Duhail'i tercih ettim. Milli takımın teknik direktörü de bu kararıma saygı duymalı. Yine de kadroya çağırmaya layık görmezse, bunu anlayışla karşılayacağım" ifadeleriyle tamamladı.

Roma, Bayern Münih, Marsilya gibi kulüplerde oynayan 31 yaşındaki savunma oyuncusu, kış transfer döneminde 8 milyon euroya Katar ekibi Al Duhail'e transfer oldu.

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