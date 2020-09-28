"Belçika ve Almanya'dan Umut Nayir'i isteyenler var"

Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan Umut Nayir'in geleceğiyle ilgili menajerinden açıklama geldi.

Haber; Sporx.com
'Belçika ve Almanya'dan Umut Nayir'i isteyenler var'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
28 Eylül 2020 18:42
Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan Umut Nayir'ın menajeri Ergün Yücel, NTV'ye açıklamalarda bulundu.

Yücel, beklemedikleri bir kararla karşılaştıklarını söylerken, "Bize bir gerekçe sunulmadı. Beşiktaş'ın kararına saygı duyuyoruz. Gökhan Töre transferinde Yeni Malatyaspor, Umut'u takas etmek istedi fakat anlaşma sağlanmadı. Farklı kulüplerden de teklif vardı ancak Umut, Beşiktaş'ta kalmak istedi" ifadelerini kullandı.

"HAJDUK SPLIT TEKLİF YAPMIŞTI"

Teklifler için de konuşan menajer, "Hajduk Split daha önce teklifte bulunmuştu. Belçika ve Almanya'dan Umut'u isteyen kulüpler var. Türkiye'den de takımlarla görüşeceğiz" dedi.

Beşiktaş'ta 30 maça çıkan Umut Nayir, 6 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için