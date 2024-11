bein sports 1 link, Trabzonspor Fenerbahçe maçı canlı izle HD

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe Papara Park'ta karşı karşıya geliyor. Bu maçı reklamsız, kesintisiz, HD kalitesinde izlemek için bu linke tıklayarak Digitürk'e abone olmalısınız. Süper Lig maçlarının tek adresi sadece Digitürk'tür ve bu link üzerinden üye olarak maçları canlı olarak seyredebilirsiniz. İşte maçtan son dakika gelişmeleri...Trabzonspor ile Fenerbahçe arasındaki zorlu Süper Lig mücadelesi TRT Radyo 1'den canlı olarak dinlenilebilmektedir.TRT Radyo 1'in büyük illerdeki frekansları şu şekildedir: 95.6 İstanbul; 93.3 Ankara; 94.7 İzmir; 87.9 Bursa; 105.1 Adana . Tüm frekanslara buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, Fenerbahçe ile oynanacak zorlu mücadele öncesinde savunmada ciddi sıkıntılarla karşı karşıya kaldı. Uzun süredir sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı kalan Savic, hafta başında antrenmanlara dönse de tam olarak hazır değil. Bunun yanında Braga'dan transfer edilen Serdar Saatçı'nın da sakatlık yaşaması tecrübeli çalıştırıcının planlarını bozdu. Güneş'in hafta boyunca elindeki her alternatifi denediği öğrenildi. Teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki cuma günü antrenmanında bordo-mavili futbolcular, taktik çalıştı. Tecrübeli çalıştırıcının zaman zaman idmanı durdurarak öğrencilerine uyarılarda bulunduğu öğrenildi.Ligde haftanın karşılaşmasında Trabzonspor ile Fenerbahçe kozlarını paylaşırken gözler deneyimli kalecilerde olacak. Bordo-mavililerde Uğurcan Çakır kariyer sezonunu geçirirken sarı-lacivertlilerde ise Dominik Livakovic formunun zirvesinde. İşte detaylar: Trabzonspor'da Uğurcan, performansıyla takımını ayakta tutan isim olarak öne çıkıyor. Prime dönemini yaşayan milli file bekçisi, isabet eden 44 şutun 38'sine izin vermeyip %86'lık kurtarma değeri yakaladı. Maç başına 4.2 kurtarışla ligin en iyisi olurken rakibin kullandığı 2 penaltının da 1'ine 'dur' dedi. 4 defa kaleyi gole kapatan Uğurcan, 9 maçta 8 gol gördü. Ceza sahası dışından 18 şut kurtarış yaparken ağlarını 1 kez düşürdü. Fenerbahçe'nin zirve yarışı vermesinde Livakovic'in katkısı tartışılmaz. 23 şutta 17 kurtarışa imza atan 29 yaşındaki eldiven, %74'lük karneye sahip olurken maç başına da 1.9'luk değer yakaladı. 9 karşılaşmada filelerini 7 defa düşüren Hırvat yıldız, 6 maçı gol yemeden bitirerek bu alanda zirveyi domine etti. Kalesindeki tüm golleri ceza sahası içinden görürken dışarıdan 6'da 6 ile başarılı bir iş çıkardı.Trendyol Süper Lig'in 11'inci haftasında pazar akşamı Trabzonspor, Fenerbahçe'yi konuk edecek. Bu mücadele her iki takım için de kritik öneme sahip... Sarı Lacivertliler, ligin lideri Galatasaray'ın BAY geçtiği haftada galip gelerek puan farkını 5'e indirmek istiyor. Geçtiğimiz hafta Göztepe deplasmanında bu sezon ilk yenilgisini alan Karadeniz ekibi ise dev müsabakayı kazanarak hem morallenmek hem de Şenol Güneş önderliğinde yükselişe geçme peşinde. Heyecanla beklenen karşılaşma öncesinde veriler Fenerbahçe'yi favori olarak gösterse de Trabzonspor'un farklı bir özelliği maçta sürpriz bir sonuç çıkartabilir. Sarı-Lacivertliler, gol beklentisi (xG1.2-xG1.86), golle sonuçlanan set hücumu (0.11- 1), golle sonuçlanan kontra atak (0-0.22), ceza sahası içinden gol (0.89-1.67), ceza sahası dışından gol (0.11-0.33) gibi ortalamalarda rakibinden daha iyi. Duran toptan gol bulma ortalaması ise Trabzonspor'dan yana (0.67-0.56). Yüksek pres verisinde de Kanarya'nın bariz bir üstünlüğü var (6.89-9.89). Şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe, rakibini önde baskıyla zorlayabilir. Göztepe deplasmanında baskı yedikçe zorlanan Trabzonspor, rakibi 10 kişi kalsa da oyuna hakim olamamıştı. Trabzonspor, ortalamaya bakıldığında karşılaşmanın 15 dakikalık her diliminde topa sahip olma konusunda Fenerbahçe'ye göre daha üstün. Fakat Fırtına'nın bu istatistiği, olumsuz bir etki de yaratabilir. Set hücumundan yenen gollerde 0.33'lük ortalaması olan Karadeniz ekibi, kontra ataktan yenen gollerde ise 0.11'i buldu. Tehlikeli hücumculara sahip olan Kanarya, baskıyla kazandığı toplarla hızlıca kaleye gitmeyi hedefleyebilir. Öte yandan ligde Galatasaray maçı hariç yediği 4 golün 2'sini 81-90+ arasında kalesinde gören F.Bahçe, ligde bulduğu 9 golün 3'ünü bu dakikalarda atan Trabzonspor'a konuk olacak.Göztepe maçında sahanın en kötülerinden biri olan Edin Visca, Fenerbahçe derbisinde kendini affettirmek istiyor. Bosnalı sağ kanat, sezonun ilk derbisi olan Beşiktaş maçında ise maçın henüz başında kırmızı kart görüp, takımını 10 kişi bırakmıştı. Tecrübeli yıldız bir başka kritik derbide Fenerbahçe önünde sergileyeceği performansla taraftarın ve hocasının gönlünü almayı hedefliyor. Bu 90 dakikanın Vişça açısından tarihi bir önemi de var. Süper Lig'de 99 golü bulunan Edin, derbide ağları havalandırırsa 100'ler kulübüne girecek. Alex de Souza (136), Bolic (126) ve Nobre'nin (106) ardından ligde 100 gol barajına ulaşan 4. yabancı olacak. 2021-22 sezonunda ilk 9 maçta 21 puan toplayarak liderlik koltuğuna oturan Karadeniz devi, sezon sonunda da şampiyonluğa ulaşmıştı. Ama 2022-23'te 17 puan ile 7. sıraya, 2023- 24'te ise 15 puanla 5. sıraya gerileyen Trabzonspor, bu sezon ise yalnızca 12 puan toplayarak 9. sırada kendine yer buldu.Trabzonspor'da Fenerbahçe maçları her zaman önemlidir. Fakat bu kez derbinin önemi çok daha fazla. Çünkü hem Şenol Güneş, hem oyuncular hem de yönetim saha içindeki kötü gidişat nedeniyle eleştiriliyor. Bu akşamki maçtan alınacak 3 puan adeta bordo-mavililer adına ilaç olacak. Teknik direktör Şenol Güneş, özellikle Göztepe deplasmanındaki kötü futbolun ardından bu kez iç sahada oyuncularından reaksiyon bekliyor. Hafta boyunca motivasyonu üst seviyede tutan tecrübeli çalıştırıcı, "Coşkulu oynamak zorundayız. Herkesten yüksek mücadele bekliyorum. Kalitenizi göstermenin zamanı geldi. Özellikle önde doğru baskı yapmalıyız. Kazandığımız topları da akıllı bir şekilde kullanmalıyız. 40 bin kişi arkamızda olacak. Bu baskıyı iyi değerlendireceğiz" sözleriyle takımını derbiye hazırladı. Şenol Güneş, Trabzonspor'un başında daha önce Fenerbahçe ile 19 maça çıktı ve sadece 2 galibiyet alabildi. Başarılı teknik adam, bu kötü seriyi de noktalamak amacında.Fenerbahçe'de hafta içi idmanda İsmail Yüksek'in darbesiyle ayak bileğinden sakatlanan ve sonra sosyal medyada, "Her şey yolunda, pazar gününe hazırım" mesajı veren Jose Mourinho, Trabzonspor için tüm planını yaptı. Takımını zorlu maça motive eden Portekizli teknik adam, Galatasaray'ın bay geçtiği haftada alınacak 3 puanın önemine değindi. Son toplantıda takım oyununun oturduğunu söyleyen başarılı çalıştırıcının, "Rakibimiz zor durumda. Bizi yenip nefes almak isteyecekler. Ancak onlara bu fırsatı vermeyeceğiz. Hırsımızı ve şampiyonluğu ne kadar istediğimizi göstereceğiz" dediği öğrenildi. Bu arada Jose Mourinho, 3. kez Trabzonspor'a rakip olacak. Portekizli hoca, 2021-2022 sezonu UEFA Avrupa Konferans Ligi Play- Off turunda Roma'nın hocası olarak karşılaştığı bordo- mavilileri iki maçta da mağlup etmişti. Geçtiğimiz sezon deplasmanda namağlup olan Fenerbahçe, bu sezon da dış sahada kaybetmedi. Sarı-lacivertliler ligde oynadığı son 24 deplasman maçında 19 galibiyet, 5 beraberlik elde etti. Fenerbahçe, bu karşılaşmaların 22'sinde fileleri havalandırırken, 15 müsabakada ise kalesini gole kapattı.Trabzonspor'un deneyimli çalıştırıcısı Şenol Güneş'in Fenerbahçe derbisindeki en büyük silahı "Motivasyon" olacak. Son haftalarda girilen pozisyonların değerlendirilmesinde yaşanan sıkıntıların yanı sıra rakiplere çok sayıda pozisyon verilmesine de sinirlenen Şenol Güneş'in hafta boyunca bu sorunların üzerinde durduğu ve bu maçtaki en önemli silahının, 'motivasyon' olacağı öğrenildi. Maçın başlangıcından itibaren taraftarı da ateşleyecek bir baskı ile sahaya çıkmaya hazırlanıyor. Kadroda bazı değişiklikler de yapmayı planlayan tecrübeli teknik adam, en önemli değişikliklerden birisini de Mendy'yi orta sahaya çekerek yapma düşüncesinde. Böylelikle savunmada da bir değişime gitmek zorunda kalacak Güneş'in Savic'e şans vermesi bekleniyor.Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, sarı-lacivertli kulübün yeni takım otobüsünü teslim aldığı perşembe günü Beyaz TV'ye açıklamalarda bulundu. Ilıcalı'nın röportajı cumartesi gecesi yayınlanan programda ekrana geldi. Acun Ilıcalı, "Acun Bey direksiyona geçtiniz. Hedef şampiyonluk mu?" sorusunun ardından, "Otobüsün direksiyonuna geçtim. Takımın direksiyonunda hocamız var. İnşallah güzel günleri onunla yaşayacağız." dedi. Trabzonspor ile geçen sezon deplasmanda oynanan maçta yaşanan olaylar hatırlatılan sarı-lacivertli idareci, "Trabzonspor seyircisini yıllardan beri tanıyorum. O maçta iyi bir günlerinde değildi. Hakemin de olaylara yol verdiğini düşünüyorum. Ana suçlusunun maçı yönetmesi gereken hakem olduğunu düşünüyorum. Çok daha erken tatil olabilirdi. Trabzonspor seyircisi maçın oynanmasını istemediği için o gün bir davranış içindeydi. Olabilir, dünyanın her yerinde yaşanıyor ama olaylar başka yere gitti. Bu sene öyle bir şey olduğunu düşünmüyorum." diye konuştu. Trabzonspor maçına hakem Oğuzhan Çakır'ın atanması sorulan Acun Ilıcalı, "Hakemler hakkında ne diyeyim ki... Konuşmayayım yoksa hakemlere ayıp olacak. Son hafta sonundan sonra anlamakta zorluk çekiyorum. Herhangi birisi de gelse çok zor anlam verir. Kasten mi oluyor, anlamadım ki, hatayı anlarız da hatanın da limiti olmaz mı? Benim Türkiye'deki her hakemle ilgili kaygım var." sözlerini sarf etti.Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe ile Trabzonspor karşılaşacak. Papara Park'ta saat 19.00'da oynanacak müsabakayı hakem Oğuzhan Çakır yönetecek.. Karşılaşma beIN Sports 1'den yayınlanacak.Ligde oynadığı 9 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan sarı-lacivertli ekip, 20 puanla üçüncü sırada yer alıyor. Samsunspor beraberliğinin ardından önce UEFA Avrupa Ligi'nde Manchester United'la 1-1 berabere kalan Jose Mourinho'nun ekibi, ardından ligde Sipay Bodrum FK'yi 2-0'lık skorla geçmeyi başardı. Lider Galatasaray'ın bay geçtiği haftayı kayıpsız atlatmak isteyen Fenerbahçe, zirveyle arasındaki puan farkını da 5'e indirmeyi hedefliyor. Ligde ilk 9 maçta 12 puan ile 9. sırada yer alan, en son Göztepe deplasmanından 2-1'lik mağlubiyetle dönen bordo-mavililer ise, Fenerbahçe karşısında kazanarak hem moral bulmak hem de üst sıralara doğru tırmanmak istiyor.: Uğurcan, Malheiro, Mendy, Denswil, Eren, Lundstram, Okay, Visca, Ozan, Nwakaeme, Banza.: Livakovic, Osayi Samuel, Djiku, Becao, Kostic, Fred, Amrabat, Tadic, Szymanski, Saint-Maximin, En-Nesyri.Trabzonspor maçı öncesinde Fenerbahçe'de 2 isim forma giyemeyecek. Sakatlığı bulunan Cengiz Ünder ve Jayden Oosterwolde, takımı yalnız bırakacak. Samsunspor maçında yaşadığı sakatlık sebebiyle Hollanda'da ameliyat edilen Oosterwolde, uzun süre formasından uzak kalacak.Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Serdar Saatçı ile Serkan Asan, kadroda yer almayacak.Samsunspor karşısında gördüğü sarı kart sebebiyle Bodrum FK müsabakasında forma giyemeyen Brezilyalı futbolcu Fred, Trabzonspor karşısında formasına kavuşuyor. Bu sezon ligde 6, Avrupa'da da 5 maçta sahaya çıkan Fred, 3 gol atarken 3 de asist yaptı. Fred, geçen sezon Fenerbahçe'nin Trabzonspor'u deplasmanda 3-2 mağlup ettiği maçta 2 gol kaydetmişti.Fenerbahçe taraftarı, Trabzonspor deplasmanında takımını destekleyemeyecek. Geçen sezon Fenerbahçe'nin 3-2 kazandığı karşılaşmanın ardından olaylar çıkmıştı. Trabzon İl Güvenlik Kurulu, ev sahibi ekibin talebi doğrultusunda karşılaşmaya sarı-lacivertli taraftarların alınmamasına karar verirken, müsabakada 3 bin 500 görevlinin yer alacağı belirtildi.Trabzonspor ile Fenerbahçe Trendyol Süper Lig'de yapacakları maçla 136. kez karşı karşıya gelecek. Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Papara Park'ta kozlarını paylaşacak iki ekip, ligde ise bugüne dek 102 kez karşılaştı. Trabzon Hüseyin Avni Aker Stadı'nda 13 Şubat 1974'te yapılan ve 0-0 sonuçlanan Türkiye Kupası çeyrek final maçıyla başlayan 50 yıllık rekabette, galibiyet sayısında Fenerbahçe'nin 8 farklı üstünlüğü bulunuyor. Rekabette 102 lig, 14 Türkiye Kupası, 9 özel, 4'er Cumhurbaşkanlığı Kupası ve Başbakanlık Kupası ile 2 TSYD Kupası olmak üzere toplam 135 maçtan 52'sini sarı-lacivertli ekip kazanırken, Trabzonspor 44 galibiyet elde etti. 39 müsabakada taraflar eşitliği bozamadı. Bu maçlarda Fenerbahçe 173 gol atarken, Trabzonspor 154 gol sevinci yaşadı.İki takım lig tarihinde 102 kez karşı karşıya gelirken, bu maçlarda Fenerbahçe'nin rakibine karşı 41-27 üstünlüğü bulunuyor. İki takım ligdeki 34 maçta ise puanları paylaştı. Lig maçlarında Fenerbahçe'nin 137 golüne Trabzonspor 108 golle karşılık verdi.İki takım arasında Trabzon'da yapılan maçlarda bordo-mavili takımın üstünlüğü bulunuyor. Trabzon'da oynanan resmi ve özel toplam 57 maçta Trabzonspor 25, Fenerbahçe 19 galibiyet alırken, taraflar 13 karşılaşmada eşitliği bozamadı. Bu müsabakalarda Trabzonspor 69, Fenerbahçe 62 gol attı. Ligde ise Trabzon'daki 51 maçtan 20'sini bordo-mavili takım kazandı, sarı-lacivertliler 19 galibiyet elde etti, 12 müsabaka beraberlikle sonuçlandı. Trabzon'daki lig maçlarında Fenerbahçe 60, Trabzonspor ise 59 gol kaydetti.Fenerbahçe, Trabzonspor'u 5 Mart 1989'da Kadıköy'deki lig maçında 5-1, 2015-2016'da da Trabzon'da yarıda kalan lig müsabakasında 4-0 yendi. Trabzonspor ise Fenerbahçe karşısında tarihindeki en farklı skorlu galibiyetlerini, 11 Ağustos 1992'de Kadıköy'de Şenol Çorlu'nun jübile maçında 4-1, 26 Aralık 1976 ve 9 Mart 1991 tarihlerinde de Trabzon'daki lig maçlarında 3-0'lık sonuçlarla aldı.İki takım arasındaki en gollü maç, 6 Ekim 1990'da Fenerbahçe Stadı'nda yapıldı. Toplam 8 gol atılan lig mücadelesinde Trabzonspor, Fenerbahçe'ye 5-3 üstünlük kurdu. Bordo-mavililer ayrıca, 21 Mayıs 1994'te Ankara 19 Mayıs Stadı'nda oynanan Başbakanlık Kupası maçında ve 6 Nisan 1997'de Trabzon'daki lig müsabakasında rakibini 4-3'lük skorlarla mağlup etti. Fenerbahçe ise 17 Ekim 1992'de Hüseyin Avni Aker Stadı'nda oynanan lig maçından 4-3 galip ayrılıp, 2000-2001 sezonunda İstanbul'daki lig mücadelesini de 5-2 kazandı. İki takımın geçen yıl ligde karşı karşıya geldiği 2 maç da 3-2 sonuçlandı. Trabzonspor, Kadıköy'de rakibini 3-2 mağlup edip ligdeki tek yenilgisini aldırırken, Fenerbahçe de Trabzon'dan 3-2'lik galibiyetle ayrılmıştı.Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, Fenerbahçe maçında tüm planlarını 3 puan üzerine yapıyor. Güneş, Fenerbahçe maçı öncesi rakip analizini tamamladı. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yoğun mesai veren deneyimli çalıştırıcı, Sarı-lacivertlilerin iki kanat oyuncusu Tadic ve Maximin'e özel önlem alacak. Beklerde görev yapacak Eren Elmalı ile Pedro Malheiro'dan yakın ve temaslı oyun isteyen Güneş, ayrıca kanatlarda görev yapacak isimlerden de mutlaka savunmaya yardım etmelerini istedi.Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor ile kritik maça çıkacak olan Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, Faslı yıldızı Sofyan Amrabat'a çok güveniyor. Fenerbahçe'ye kısa sürede uyum sağlayan Sofyan Amrabat, orta alanda yine takımı toparlayan oyuncu rolünü üstlenecek. Büyük maçlarda çok iyi performanslar gösteren Amrabat, Jose Mourinho'nun bu akşamki en güvendiği oyuncuların başında gelecek.Trendyol Süper Lig'de bugün Fenerbahçe'yi konuk edecek Trabzonspor'un Nijeryalı oyuncusu Anthony Nwakaeme, rakip fileleri havalandırması halinde bordo-mavililerde 896 günün ardından gol sevinci yaşayacak. Bordo-mavili kulüpteki ilk döneminde geçirdiği 4 sezonda ortaya koyduğu futbolla büyük beğeni kazanan tecrübeli oyuncu, 145 resmi maçta rakip fileleri 47 kez havalandırırken, 2 sezon aradan sonra döndüğü Trabzonspor'da 2. döneminde beklenen performansı gösteremedi. Forma giydiği sezonlarda Trabzonspor'un hücumdaki en istikrarlı oyuncusu olan, attığı goller, yaptığı asistler ve ortaya koyduğu oyunla taraftarların en sevdiği isimlerin arasına giren Nwakaeme, bu sezon gol kaydedemezken iki kez de sakatlık yaşayarak sahalardan uzak kaldı. Trabzonspor formasıyla bu sezon Süper Lig ve Avrupa'da toplam 9 karşılaşmaya çıkan Nijeryalı oyuncu, 360 dakika görev alırken sadece 1 asist yaptı. Öte yandan Nwakaeme, geçen hafta Göztepe maçıyla tekrar sahalara döndü. Karşılaşmanın ikinci 45 dakikasında forma giyen ve bu hafta çalışmalarda yer alan Nijeryalı oyuncunun Fenerbahçe maçında da görev alması bekleniyor.Süper Lig'de Samsunspor ile oynanan maçta gördüğü sarı kart sebebiyle Bodrum FK maçında oynayamayan Fred, Trabzonspor karşılaşmasıyla birlikte formasına kavuşacak. Geçen sezon olaylı geçen Trabzon'daki lig mücadelesini Kanarya, 3-2 kazanmıştı. Sarı-Lacivertliler'in 2 golüne, Fred imzasını atmıştı. Geçen sezonki performansını yine tekrarlamak isteyen Brezilyalı yıldız, bu sezon ligde 6, Avrupa'da da 5 maçta sahaya çıkarken, 3 gol ve 3 asistle tüm dikkatleri üzerine çekti. Zorlu 90 dakikayı dört gözle bekleyen yıldız futbolcu, "Gol atmak her zaman harika bir duygudur. Umarım Trabzonspor'a karşı yine gol ya da goller atarım. Amacımız yine 3 puanı almak" dedi.