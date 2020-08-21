BB Erzurumspor'un 2 yeni transferi takıma katıldı

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un transferlerinden Arvydas Novikovas ve Kaan Kanak, kadroya katıldı.

Haber; AA
BB Erzurumspor'un 2 yeni transferi takıma katıldı
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21 Ağustos 2020 21:16
Süper Lig'in yeni ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un transferlerinden Arvydas Novikovas ve Kaan Kanak, kadroya katıldı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Novikovas ile Kanak'ın, İstanbul'daki sağlık kontrollerinin tamamlanmasının ardından takıma dahil oldukları belirtildi.

Ayrıca, takımın birinci etap kamp çalışmasını tamamladığı ve 2 günlük iznin ardından pazartesi akşam saatlerinde tekrar top başı yapacağı kaydedildi.

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