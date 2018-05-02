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Bayern Münihli yıldızdan Cüneyt Çakır'a tepki!

Real Madrid-Bayern Münih maçında sakatlığı sebebiyle oynayamayan Jerome Boateng, sosyal medya hesabından maçın hakemi Cüneyt Çakır'ı eleştirdi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Bayern Münihli yıldızdan Cüneyt Çakır'a tepki!
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01 Mayıs 2018 23:01
Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid ile Bayern Münih'in karşılaştığı mücadeleyi sakatlığı yüzünden kaçıran Jerome Boateng, Cüneyt Çakır'a tepki gösterdi.

Karşılaşmanın 45. dakikasında Bayern Münih'in penaltı beklediği pozisyona Boateng sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

Pozisyonun fotoğrafını paylaşan Boateng, "Penaltı yok mu? Hadi be..." ifadelerini kullandı.

Pozisyonun ardından Bayern Münihli futbolcular uzun süre Cüneyt Çakır'a itirazlarda bulundu.



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