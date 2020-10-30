Basketbolda Galatasaray-Bakken Bears maçı ertelendi

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'nın FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda 4 Kasım Çarşamba günü Danimarka ekibi Bakken Bears ile yapacağı maç ertelendi.
Sarı-kırmızılı takımın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Bakken Bears takımında saptanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle karşılaşmanın 11 Kasım Çarşamba gününe ertelendiği bildirildi.
Sarı-kırmızılı takımın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Bakken Bears takımında saptanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle karşılaşmanın 11 Kasım Çarşamba gününe ertelendiği bildirildi.