24 Kasım
Başakşehir-Trabzonspor
3-4
24 Kasım
Konyaspor-Antalyaspor
0-0
24 Kasım
Serik Belediyespor-Sarıyer
3-0
24 Kasım
M. United-Everton
23:00
24 Kasım
Espanyol-Sevilla
23:00
24 Kasım
Torino-Como
1-5
24 Kasım
Sassuolo-Pisa
22:45
04 Aralık
Red Bull Bragantino-Vitoria
01:00

Başakşehir'de 2 futbolcudan hakem tepkisi!

RAMS Başakşehir'de Onur Bulut ve Davie Selke Trabzonspor maçının ardından konuştu.

calendar 24 Kasım 2025 22:31
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Başakşehir'de 2 futbolcudan hakem tepkisi!
RAMS Başakşehir'de Onur Bulut ve Davie Selke Trabzonspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

"HER HAFTA DARBE YİYORUZ, ARTIK SIKMAYA BAŞLADI"

Son dönemde yaşadıkları hakem kararlarından duyduğu rahatsızlığı dile getiren Onur Bulut, "Üzücü… Bizim oynadığımız maçtan dolayı değil, hakemlerin maçı nasıl yönettiğinden dolayı. Gençlerbirliği maçında iki penaltımız verilmedi. Bu maçta 8 dakika uzatma verildi, 11. dakikada gol yedik. Kırmızı kart, penaltılar… Onlara girmeyeceğim şimdi, görmedim çünkü. Ama diğer şeyler artık sıkmaya başladı. Her hafta böyle darbeler almak acıtıyor." dedi.

"HAKEMLE İLGİLİ KONUŞMAK İSTEMİYORUM"



Davie Selke ise karşılaşmada iyi mücadele ettiklerini ancak sonucun istedikleri gibi olmadığını söyledi:

"İyi bir maç çıkardık. Karakter ortaya koyduk ama olmadı. Hakemle ilgili konuşmak istemiyorum."

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 13 10 2 1 28 8 32
2 Fenerbahçe 13 9 4 0 30 12 31
3 Trabzonspor 13 8 4 1 22 11 28
4 Samsunspor 13 6 6 1 19 12 24
5 Göztepe 13 6 5 2 15 6 23
6 Gaziantep FK 13 6 4 3 20 20 22
7 Beşiktaş 13 6 3 4 22 17 21
8 Alanyaspor 13 3 6 4 13 14 15
9 Konyaspor 13 4 3 6 18 20 15
10 Kocaelispor 13 4 3 6 11 15 15
11 Rizespor 13 3 5 5 16 21 14
12 Antalyaspor 13 4 2 7 13 23 14
13 Başakşehir 13 3 4 6 16 15 13
14 Kasımpaşa 13 3 4 6 13 18 13
15 Gençlerbirliği 13 3 2 8 14 20 11
16 Eyüpspor 13 2 3 8 7 16 9
17 Kayserispor 13 1 6 6 13 31 9
18 Karagümrük 13 2 2 9 13 24 8
