Balıkesirspor'un penaltı isyanı

Balıkesirspor, Kelkit Hürriyet SK karşısında hakem kararına itiraz etti. Tartışmalı penaltıya rağmen zirvedeki yerini koruyan kırmızı-beyazlılar, 7'de 7 hedefine 2 puanla veda etti.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Balıkesirspor'un penaltı isyanı
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03 Şubat 2025 15:42
3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Teknik Direktör İsmail Ertekin yönetiminde üst üste 6 galibiyetle liderliğe kurulduktan sonra 7'de 7 için çıktığı Kelkit Hürriyet SK deplasmanında 1-1'lik beraberliğe razı olan Balıkesirspor, maçta hakemin rakip lehine verdiği tartışmalı penaltı kararına isyan etti. 
 Gümüşhane'de kardan temizlenen suni çimde oynanan karşılaşmada Volkan'ın golüyle öne geçen kırmızı-beyazlı ekip, 45'inci dakikada ceza sahasında yine aynı oyuncunun göğsüne çarpan topa Hakem Serkan Karaca'nın verdiği penaltıya tepki gösterdi.

Volkan'ın ellerini arkasında birleştirerek topun net bir şekilde göğsüne çarpmasının görüntüsünü sosyal medya sayfalarında paylaşan Balıkesirspor, görüntüyü, "Maçta hakemler tarafından aleyhimize verilen penaltı. YORUMSUZ!" yazısıyla paylaştı. Bu penaltıyla skora eşitlik gelirken, deplasmanda 2 puan bırakan Balıkesirspor kaybına rağmen en yakın rakibi Silivrispor'la arasındaki farkı 2'ye çıkarıp zirvedeki yerini korudu.

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