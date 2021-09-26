Bahçeşehir'de Ben Bentil farkı!

ING Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında Bahçeşehir Koleji, Beşiktaş Icrypex'i 86-77 yendi.
Karşılaşmada iki teknik faul alan Beşiktaş Icrypex Başantrenörü Ahmet Kandemir, diskalifiye edildi.
Salon: Ülker Spor ve Etkinlik
Hakemler: Mehmet Keseratar, Kaan Büyükçil, Batuhan Söylemezoğlu
Bahçeşehir Koleji: Kartal Özmızrak 11, Smith 11, Bentil 21, Jones 10, Oğuz Savaş 13, Hall 1, Muhammed Baygül, 5, Hadi Özdemir, Ahmet Safa Yılmaz, Berkay Candan 3, Erkan Yılmaz 11
Beşiktaş Icrypex: Bone 21, Reaves 11, Egehan Arna 10, Lawson 16, Furkan Haltalı 4, Mehmet Yağmur 2, Bluiett, Ercan Osmani 13
1. Periyot: 23-15
Devre: 47-37
3. Periyot: 69-58
Karşılaşmada iki teknik faul alan Beşiktaş Icrypex Başantrenörü Ahmet Kandemir, diskalifiye edildi.
Salon: Ülker Spor ve Etkinlik
Hakemler: Mehmet Keseratar, Kaan Büyükçil, Batuhan Söylemezoğlu
Bahçeşehir Koleji: Kartal Özmızrak 11, Smith 11, Bentil 21, Jones 10, Oğuz Savaş 13, Hall 1, Muhammed Baygül, 5, Hadi Özdemir, Ahmet Safa Yılmaz, Berkay Candan 3, Erkan Yılmaz 11
Beşiktaş Icrypex: Bone 21, Reaves 11, Egehan Arna 10, Lawson 16, Furkan Haltalı 4, Mehmet Yağmur 2, Bluiett, Ercan Osmani 13
1. Periyot: 23-15
Devre: 47-37
3. Periyot: 69-58