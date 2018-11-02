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Badou Ndiaye kadro dışı kaldı!

Galatasaray'ın Senegalli yıldızı Badou Ndiaye, Fenerbahçe derbisi öncesinde kötü bir haber aldı.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Badou Ndiaye kadro dışı kaldı!
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02 Kasım 2018 16:57
Galatasaray'ın Fenerbahçe ile oynayacağı derbi maçı öncesinde Senegalli orta saha Badou Ndiaye'ye kötü bir haber geldi.

Senengalli Record gazetesinin manşetten verdiği habere göre Galatasaray'ın orta sahası Badou Ndiaye ile Nantes'ın futbolcusu Kara Mbodji, disiplinsiz tavırları nedeniyle Senegal Milli Takımı'nda kadro dışı kaldı.

Badou Ndiaye, 2018 Dünya Kupası'nın ardından Senegal'in oynadığı 3 maçta da kadroda yer almamıştı.



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