Aziz Yıldırım'dan Mustafa Cengiz'e tebrik mektubu

Resmi açılışı 28 Şubat’ta yapılan Galatasaray Stadyum Müzesi, 1 Mart itibarıyla Büyük Galatasaray Taraftarı ile buluştu. Sabah saatlerinden itibaren olumsuz hava şartlarına karşın 1000’i aşkın ziyaretçi Galatasaray Stadyum Müzesi’ne akın ederken; kupalarla, tarihi belgelerle, nostaljik formalarla bol bol fotoğraf çektirme şansı buldu. Galatasaray’ın tarihini anlatan kısa film ile de duygusal anlar yaşanırken stat turu organizasyonunda ziyaretçiler basın toplantı odasından, soyunma odası koridorlarına; yedek kulübelerinden, tribünlere kadar birçok bölgeyi gezme fırsatı yakaladı.



1 / 18 Galatasaray Stadyum Müzesi taraftarla buluştu

"Aziz Yıldırım, Galatasaray Müzesi açılışına davet edildi" haberinde ikinci perde aralandı... Açılışa katılmayan F.Bahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın dün G.Saray Başkanı Mustafa Cengiz'e 'hayırlı olsun' mektubu gönderdiği ortaya çıktı.Aziz Yıldırım'ın imzasının yer aldığı mektupta "Sayın Mustafa Cengiz, 28 Şubat tarihinde açılışı yapılan müze davetinizi aldım. Şahsım ve kulübüm adına teşekkür ederim. Kurumların hafızasını oluşturan, toplumların geçmiş birikimlerini sergileyen müzeler geleceğe de ışık tutacaktır. Camianıza hayırlı olsun" ifadelerini kullandığı öğrenildi.Aziz Yıldırım dışında Süper Lig'deki diğer kulüplerin başkanları da Galatasaray Müzesi açılışına davet edilmişti. Kulüpler Birliği toplantısı nedeniyle müze açılışına sadece Kayserispor Başkanı Erol Bedir katılmıştı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım da Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'i telefonla arayarak tebrik etti.G.Saray Müzesi dün taraftarlarla buluştu. Gün içinde bini aşkın sarı-kırmızılı renklere gönül vermiş futbolsever, giriş ücreti 19.05 TL'yi ödeyerek Türk Telekom Stadyumu'ndaki müzeyi ziyaret etti. Galatasaray'ın okullarının da müze turu için proje hazırladığı öğrenildi.