Haber Tarihi: 31 Aralık 2022 15:39 - Güncelleme Tarihi: 31 Aralık 2022 15:39

Aytaç Şaşmaz kimdir, kaç yaşında, hangi dizide oynadı

Aytaç Şaşmaz, O Ses Türkiye 2023 Özel Yılbaşı programına renk katacak. Peki, Aytaç Şaşmaz kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizide oynadı? İşte, Aytaç Şaşmaz hayatı

Aytaç Şaşmaz kimdir, kaç yaşında, hangi dizide oynadı
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O Ses Türkiye 2023 Yılbaşı Özel programının konuklarından biri başarılı oyuncu Aytaç Şaşmaz oldu. Enerjisiyle ülkemizin sevilen isimlerinden olan Aytaç Şaşmaz'ın hayatını ve biyografisini haberimizin devamında sizler için derledik.
AYTAÇ ŞAŞMAZ KİMDİR?


Genç oyuncu Aytaç Şaşmaz, 4 Ağustos 1998 tarihinde Manisa'da dünyaya geldi. Oyuncu İsmail Ege Şaşmaz'ın erkek kardeşi olduğu bilinen Aytaç Şaşmaz, 47. Altın Kelebek Ödülleri'nde En İyi Romantik Komedi Erkek Oyuncusu ödülü kazanmıştır.

Televizyon ekranlarında ilk görünmesi 2017 yılında Söz dizisiyle olan Aytaç Şaşmaz kariyerindeki asıl parlamayı bu yaz Kanal D ekranlarında yayına giren romantik komedi Baht Oyunu dizisiyle yaptı.

Aytaç Şaşmaz doğum tarihi : 4 Ağustos 1998
Aytaç Şaşmaz kaç yaşında : 24 yaşında
Aytaç Şaşmaz aslen nereli : Aslen Manisalı (İstanbul doğumludur)
Aytaç Şaşmaz mesleği ne : Oyuncu
Aytaç Şaşmaz boyu kaç : 1,80 metre
Aytaç Şaşmaz kilosu kaç : 77 kg
Aytaç Şaşmaz burcu ne : Aslan
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AYTAÇ ŞAŞMAZ ROL ALDIĞI YAPIMLAR

2017 : Kötü Çocuk (Yardımcı karakter) [Sinema filmi]
2017 - 2019 : Söz (Yardımcı karakter) [TV dizisi]
2019 : Aşk Tesadüfleri Sever 2 (Başrol oyuncusu) [Sinema filmi]
2019 - 2020 : Hekimoğlu (Başrol oyuncusu) [TV dizisi]
2021 : Baht Oyunu(Başrol oyuncusu) [TV dizisi]

 


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