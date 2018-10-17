Avrupa'nın 4 büyük futbol ligi GollerCepte'de

Turkcell'in taraftar uygulaması GollerCepte, futbolseverleri Avrupa'nın en önemli ligleriyle buluşturuyor. Spor Toto Süper Lig'in tüm maçlarının gol ve özetlerini kullanıcılarına sunan GollerCepre uygulaması, Almanya, Fransa, İngiltere ve İspanya liglerinin de maç özetlerini yayınlıyor.Geçen sezon toplamda 11 milyon 350 bin videoyu futbolseverlerle buluşturan GollerCepte uygulaması, sezon başında Fransa Birinci Futbol Ligi Ligue 1, İngiltere Premier Ligi ve İspanya Birinci Futbol Ligi La Liga'nın maç özetlerini kullanıcılarına ulaştırıyordu. GollerCepte'de artık, TV+'ın resmi yayıncısı Almanya Bundesliga'nın da tüm maçlarına dair 4-5 dakikalık maç özetleri izlenebiliyor.Tüm operatörlere açık olan GollerCepte uygulaması üzerinden, Spor Toto Süper Lig'de bu sezon başında kullanılmaya başlanan görüntülü video hakem sistemi olan VAR görüntülerine de erişilebiliyor.

Tüm operatörlere açık



GollerCepte uygulaması Apple ve Google uygulama dükk,nlarından ya da GOL yazıp 2200'ye kısa mesaj göndererek indirilebiliyor. GollerCepte kullanıcılarına videolar haricinde seçtikleri takımla ilgili birçok bilgi de SMS ile anında ceplerine geliyor. Taraftarlar ayrıca, http://gollercepte.tv adresine de ücretsiz olarak ulaşabiliyor.



Android: bit.ly/goller-cepte



iOS: bit.ly/goller_cepte



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