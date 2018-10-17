  •  
    Gözler hukukçularda! 'Olur' denirse G.Saray...
  •  
    Ve FIFA resmen açıkladı; 20 kişiden 1 Cengiz oldu
  •  
    Süper Lig'de 8 haftada TAM %400 değer artışı!..
  •  
    Terim raporunu verdi; "Görmek dahi istemem"
  •  
    2019 için bir operasyon! 5 yolcu, 2 nokta transfer

Avrupa'nın 4 büyük futbol ligi GollerCepte'de

Turkcell'in taraftar uygulaması GollerCepte, Spor Toto Süper Lig'deki tüm maçların gol ve özetlerinin yanı sıra Almanya Bundesliga, Fransa Ligue 1, İngiltere Premier Lig ve İspanya La Liga maçlarının özetlerini futbolseverlerle buluşturuyor.

Avrupa'nın 4 büyük futbol ligi GollerCepte'de
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
17 Ekim 2018 12:15
Turkcell'in taraftar uygulaması GollerCepte, futbolseverleri Avrupa'nın en önemli ligleriyle buluşturuyor. Spor Toto Süper Lig'in tüm maçlarının gol ve özetlerini kullanıcılarına sunan GollerCepre uygulaması, Almanya, Fransa, İngiltere ve İspanya liglerinin de maç özetlerini yayınlıyor.

VAR görüntüleri de var

Geçen sezon toplamda 11 milyon 350 bin videoyu futbolseverlerle buluşturan GollerCepte uygulaması, sezon başında Fransa Birinci Futbol Ligi Ligue 1, İngiltere Premier Ligi ve İspanya Birinci Futbol Ligi La Liga'nın maç özetlerini kullanıcılarına ulaştırıyordu. GollerCepte'de artık, TV+'ın resmi yayıncısı Almanya Bundesliga'nın da tüm maçlarına dair 4-5 dakikalık maç özetleri izlenebiliyor.

Tüm operatörlere açık olan GollerCepte uygulaması üzerinden, Spor Toto Süper Lig'de bu sezon başında kullanılmaya başlanan görüntülü video hakem sistemi olan VAR görüntülerine de erişilebiliyor.

Tüm operatörlere açık

GollerCepte uygulaması Apple ve Google uygulama dükk,nlarından ya da GOL yazıp 2200'ye kısa mesaj göndererek indirilebiliyor. GollerCepte kullanıcılarına videolar haricinde seçtikleri takımla ilgili birçok bilgi de SMS ile anında ceplerine geliyor. Taraftarlar ayrıca, http://gollercepte.tv adresine de ücretsiz olarak ulaşabiliyor.

Android: bit.ly/goller-cepte 

iOS: bit.ly/goller_cepte

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın

3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için