Avrupa Halter Şampiyonası koronavirüs nedeniyle ertelendi

Avrupa Halter Şampiyonası, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Haziran ayına ertelendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Avrupa Halter Şampiyonası koronavirüs nedeniyle ertelendi
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11 Mart 2020 13:30
Avrupa Halter Şampiyonası, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 2 ay ertelendi.

Uluslararası Halter Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 13-21 Nisan tarihlerinde Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenmesi planlanan turnuva, sağlık tedbirleri doğrultusunda 13-21 Haziran'a alındı.

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