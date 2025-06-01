Atalanta'da Gasperini dönemi sona erdi!

İtalya Serie A ekiplerinden Atalanta'da dokuz yıllık Gian Piero Gasperini dönemi sona erdi.
Atalanta, sözleşmesi biten Gasperini'nin kulüpten ayrıldığını duyurdu.
Gasperini'nin Roma'nın başına geçmesi bekleniyor.
67 yaşındaki deneyimli teknik adam, Atalanta ile 2023-2024 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'ni kazanma başarısı göstermişti. Gasperini yönetimindeki Atalanta, geride kalan sezonda ise ligi üçüncü sırada bitirerek Şampiyonlar Ligi bileti aldı.
Atalanta, sözleşmesi biten Gasperini'nin kulüpten ayrıldığını duyurdu.
Gasperini'nin Roma'nın başına geçmesi bekleniyor.
67 yaşındaki deneyimli teknik adam, Atalanta ile 2023-2024 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'ni kazanma başarısı göstermişti. Gasperini yönetimindeki Atalanta, geride kalan sezonda ise ligi üçüncü sırada bitirerek Şampiyonlar Ligi bileti aldı.