Arkas Spor'da hedef Efeler Ligi'nde finale yükselmek

Ziraat Bankkart'ın finaldeki rakibinin belli olacağı Fenerbahçe HDI Sigorta-Arkas Spor maçı yarın saat 20.00'de Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak

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Arkas Spor'da hedef Efeler Ligi'nde finale yükselmek
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08 Nisan 2021 13:49
AXA Sigorta Efeler Ligi'nde şampiyonun belirleneceği play-off 1-4'üncülük etabı yarı final üçüncü ve son maçında Arkas Spor ile Fenerbahçe HDI Sigorta cuma günü İstanbul'da karşılaşacak.

Arkas Spor Basın Sözcüsü Uğur Özden, yaptığı açıklamada finale yükselmek için sadece bir galibiyete ihtiyaçları olduğunu belirtti.

Çok güzel bir yarı final serisi yaşandığını bildiren Özden "Hedefimiz ilk maçta olduğu gibi İstanbul'da rakibimizi mağlup ederek seriyi 2-1'e getirmek ve play-off finali oynamak." ifadelerini kullandı.

Ziraat Bankkart'ın finaldeki rakibinin belli olacağı Fenerbahçe HDI Sigorta-Arkas Spor maçı cuma günü saat 20.00'de Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak.



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