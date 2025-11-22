Arda Turan'lı Shkahtar Donetsk 6 golle galip!

Ukrayna Premier Lig'in 13. haftasında Shakhtar Donetsk, Obolon'a konuk oldu.



Obolon Arena'da oynanan mücadeleyi Shakhtar Donetsk 6-0 kazandı.



Shakhtar'a galibiyeti getiren golleri Valeriy Bondar, Vinicius Tobias, Luca Meirelles, Eguinaldo, Isaque Silva ve Kaua Elias kaydetti.



Bu sonuçla birlite Shkahtar Donetsk ligdeki puanını 30'a çıkararak liderliğini sürdürdü. Obolon ise 16 puanda kaldı.



Shakhtar Donetsk, gelecek hafta Kryvbas'ı konuk edecek. Obolon ise Kolos Kolovilka'yı ağırlayacak.



