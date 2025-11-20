20 Kasım
Peterborough-Stockport County
23:00
20 Kasım
Juventude-Cruzeiro
22:00
21 Kasım
Bahia-Fortaleza
00:00
21 Kasım
Corinthians-Sao Paulo
01:30
21 Kasım
Ceara-Internacional
03:30
04 Aralık
Red Bull Bragantino-Vitoria
01:00

Aras Kargo, Beşiktaş'ı set vermeden yendi!

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 6. haftasında Aras Kargo, Beşiktaş'ı 3-0 yendi.

Aras Kargo, Beşiktaş'ı set vermeden yendi!
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 6. haftasında Aras Kargo, Beşiktaş'ı konuk etti.

Atatürk Voleybol Salonu Vestel Spor Kompleksi'nde oynanan mücadeleyi Aras Kargo, 3-0 kazandı.

Bu sonuçla birlikte Aras Kargo, ligdeki 3. galibiyetini elde etti. Beşiktaş ise 4. yenilgisini yaşadı.

Salon: Atatürk Voleybol Salonu Vestel Spor Kompleksi

Hakemler: Tuncay Kandemir, Necmi Avcı


Aras Kargo: Özge Nur Çetiner, Aslıhan Kılıç, Hazal Selin Uygur, Kalandadze, Gamboa, Anthouli (Simay Kurt, Smrek, Sude Taşbaş, Buse Melis Kara)

Beşiktaş: Zeynep Sude Demirel, Szczurowska, Meliushkyna, Buket Gülübay, Leyva, İdil Naz Başcan (Buse Sonsirma Kayacan, Cansu Aydınoğulları, Kullerkann, Kurilo, Ceren Nur Domaç)

Setler: 25-19, 25-15, 25-20

Süre: 89 dakika (32, 26, 31)

