Haber Tarihi: 06 Eylül 2024 12:54 - Güncelleme Tarihi: 06 Eylül 2024 12:54

Apple zam yapacak mı? Apple İphone zam gelecek mi? 2024

9 Eylül'de gerçekleştireceği "It's Glowtime" etkinliğinde yeni ürünler tanıtacak Apple, zam yapacak mı? İşte beklenen fiyatlar...

Apple zam yapacak mı? Apple İphone zam gelecek mi? 2024
Abone Ol
Apple, 9 Eylül'de düzenleyeceği "It's Glowtime" etkinliğinde merakla beklenen iPhone 16 serisi, yeni AirPods ve Watch modellerini tanıtmaya hazırlanıyor. Heyecan uyandıran bu ürünlerle ilgili birçok sızıntı gerçekleşmiş olsa da Türkiye için fiyat artışları endişe kaynağı olmaya devam ediyor. Öyle ki Apple, etkinlikten sonra zam yapabilir. Peki fiyatlar ne kadar değişir?

Bilindiği üzere son yıllarda Türkiye'de döviz kurları ciddi seviyede artıyor. Sadece birkaç sene önce teknolojik ürünler birazcık daha rahat alınabiliyorken, artık her geçen gün daha da zorlaşıyor. Bunun en önemli sebebi ise döviz kurunun sürekli yükselmesi.

Bazı markalar Türkiye'ye özel fiyat düzenlemeleri yaparak, hatta kar oranlarından az da olsa fedakarlık ederek burada bulunan teknoloji tutkunlarını kaybetmemeye çalışıyor. Apple ise döviz kuru dalgalanmalarına göre fiyatlarını sürekli güncelliyor ve bu da fiyat artışlarını kaçınılmaz hale getiriyor.

Apple tarafından piyasaya sürülen en güçlü mobil cihazlar belli oldu. Sıralamaya baktığımızda iPad'lerin öne çıktığını görüyoruz.

Apple, en son Mart 2024'te bir zam yapmıştı. O zaman dolar kuru 31,40 TL, euro ise 33,99 TL idi. Şu anda (6 Eylül 2024) ise sırasıyla 34,04 TL ve 37,73 TL. Bu artış nedeniyle teknoloji devinin 9 Eylül'deki tanıtım etkinliğinden sonra yüzde 9-10 civarında bir zam yapması bekleniyor. Tabii bu oran, döviz kurlarının artış seviyesi. Şirket, dolar ve euronun gelecekte de artabileceğini göz önünde bulundurursa bu oran daha da fazla olabilir.
Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Gündem

Diğer Haberler

Ümit Milli Takım, gruptan çıkma şansını kaybetti Milli Takım Ümit Milli Takım, gruptan çıkma şansını kaybetti
Morata: 'Derbi için sabırsızlanıyorum' Milan Morata: "Derbi için sabırsızlanıyorum"
Rabiot'un Barcelona'ya transferine yine aynı engel Dünya Transferler Rabiot'un Barcelona'ya transferine yine aynı engel
Lille, Andre Gomes'i renklerine bağladı Lille Lille, Andre Gomes'i renklerine bağladı
Vincenzo Montella'dan maç öncesi sakatlık açıklaması Milli Takım Vincenzo Montella'dan maç öncesi sakatlık açıklaması
U20 Milliler, İngiltere ile yenişemedi Milli Takım U20 Milliler, İngiltere ile yenişemedi
Adem Bulut: 'Konyaspor'umuza üç transfer daha yapmayı planlıyoruz' Konyaspor Adem Bulut: "Konyaspor'umuza üç transfer daha yapmayı planlıyoruz"
TFF Tahkim Kurulu, Antalyaspor Başkanı Boztepe'ye verilen cezalarda indirime gitti Antalyaspor TFF Tahkim Kurulu, Antalyaspor Başkanı Boztepe'ye verilen cezalarda indirime gitti
Bernardo Silva: 'Maç takvimi çılgınca!' Manchester City Bernardo Silva: "Maç takvimi çılgınca!"
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Galatasaray'dan orta sahaya sürpriz!
2
Mourinho'dan Kent'e; "Git bir yerde oyna"
3
Henry Onyekuru, Süper Lig'e geri dönebilir!
4
Tartışmaların adamı: Vincent Aboubakar
5
Beşiktaş'tan Porto'ya Semih Kılıçsoy cevabı!
6
UEFA Avrupa Ligi şampiyonluk oranları
7
Galatasaray'dan Süper Lig'e özel transfer!

SON HABERLER

yukarı ok