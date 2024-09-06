Apple zam yapacak mı? Apple İphone zam gelecek mi? 2024

Apple, 9 Eylül'de düzenleyeceği "It's Glowtime" etkinliğinde merakla beklenen iPhone 16 serisi, yeni AirPods ve Watch modellerini tanıtmaya hazırlanıyor. Heyecan uyandıran bu ürünlerle ilgili birçok sızıntı gerçekleşmiş olsa da Türkiye için fiyat artışları endişe kaynağı olmaya devam ediyor. Öyle ki Apple, etkinlikten sonra zam yapabilir. Peki fiyatlar ne kadar değişir?

Bilindiği üzere son yıllarda Türkiye'de döviz kurları ciddi seviyede artıyor. Sadece birkaç sene önce teknolojik ürünler birazcık daha rahat alınabiliyorken, artık her geçen gün daha da zorlaşıyor. Bunun en önemli sebebi ise döviz kurunun sürekli yükselmesi.

Bazı markalar Türkiye'ye özel fiyat düzenlemeleri yaparak, hatta kar oranlarından az da olsa fedakarlık ederek burada bulunan teknoloji tutkunlarını kaybetmemeye çalışıyor. Apple ise döviz kuru dalgalanmalarına göre fiyatlarını sürekli güncelliyor ve bu da fiyat artışlarını kaçınılmaz hale getiriyor.

Apple tarafından piyasaya sürülen en güçlü mobil cihazlar belli oldu. Sıralamaya baktığımızda iPad'lerin öne çıktığını görüyoruz.

Apple, en son Mart 2024'te bir zam yapmıştı. O zaman dolar kuru 31,40 TL, euro ise 33,99 TL idi. Şu anda (6 Eylül 2024) ise sırasıyla 34,04 TL ve 37,73 TL. Bu artış nedeniyle teknoloji devinin 9 Eylül'deki tanıtım etkinliğinden sonra yüzde 9-10 civarında bir zam yapması bekleniyor. Tabii bu oran, döviz kurlarının artış seviyesi. Şirket, dolar ve euronun gelecekte de artabileceğini göz önünde bulundurursa bu oran daha da fazla olabilir.