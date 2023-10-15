Haber Tarihi: 15 Ekim 2023 15:38 - Güncelleme Tarihi: 15 Ekim 2023 15:38

AÖF sınavları online mı? 2024 Açıköğretim lise sınavları online mı?

AÖF sınav tarihleri için geri sayım başladı. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 2023 2024 akademik takvim ile güz dönemi ara sınav ve final sınavı tarihleri açıklandı. Kayıtlarını tamamlayan adaylar açıköğretim ara sınav tarihlerine odaklandı. Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinde güz ve bahar dönemlerinde ara ve dönem sonu sınavları yeni kayıt yaptıran ve kaydını yenileten öğrencilere Cumartesi ve/veya Pazar günleri sabah ve/veya öğleden sonra olmak üzere tamamlanacak. Peki, AÖF sınavları ne zaman, online mı? Açıköğretim ara sınav tarihleri belli oldu mu? İşte, o konular hakkında ayrıntılı bilgiler...

AÖF sınavları online mı? 2024 Açıköğretim lise sınavları online mı?
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Açıköğretim Fakültesi (AÖF) sınavlarının ne zaman yapılacağı, AÖF üniversite kayıtlarını tamamlayan binlerce öğrenci tarafından sorgulanıyor. Anadolu Üniversitesi'nin yayımladığı 2023-2024 güz dönemi ve bahar dönemi sınav takvimi sonrasında, sınav tarihleri belli oldu. Peki, 2023-2024 AÖF güz dönemi ara sınavları ne zaman yapılacak? 
AÖF SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?
Anadolu Üniversitesi tarafından yayımlanan 2023-2024 akademik takvimiyle birlikte, AÖF güz dönemi ve bahar dönemi ara sınav tarihleri belli oldu.

Buna göre; AÖF güz dönemi ara sınavları 9-10 Aralık tarihlerinde düzenlenecek. Dönem sonu sınavı olarak da bilinen final sınavları ise 20-21 Ocak 2024 tarihlerinde yapılacak.

AÖF bahar dönemi ara sınavları 20-21 Nisan tarihinde, dönem sonu sınavları ise 25-26 mayıs 2024 tarihlerinde uygulanacak.

AÖF ONLİNE SINAVLAR NASIL YAPILIYOR?

AÖF bahar dönemi final sınavları, vize sınavlarında olduğu gibi online (çevrimiçi) olarak gerçekleştirilecek.

AÖF tarafından, Açıköğretim İktisat ve İşletme Fakültesi online sınavları, okul ortamından yapılan sınavlar ile benzer şekilde düzenleniyor.

AÖF AKADEMİK KAYIT TAKVİMİ

İkinci Üniversite: 21 Ağustos 2023 Pazartesi- 16 Ekim 2023 Pazartesi


ÖSYS Yeni Kayıt: 28 Ağustos Pazartesi-1 Eylül 2023 Cuma

ANADOLUYÖS: 21 Ağustos 2023 Pazartesi-16 Ekim 2023 Pazartesi

Dikey Geçiş (DGS): ÖSYM tarafından belirlenecek tarihler geçerli olacaktır.

Ek Yerleştirme: ÖSYM tarafından belirlenecek tarihler geçerli olacaktır.

Sağlık Lisans Tamamlama: YÖK tarafından belirlenecek tarihler geçerli olacaktır.

Yatay Geçiş: 11 Eylül 2023 Pazartesi-15 Eylül 2023 Cuma

Yatay Geçiş Ders Ekleme: 9 Ekim 2023 Pazartesi-16 Ekim 2023 Pazartesi

Kayıt Yenileme (Ekle-Sil): 2 Ekim 2023 Pazartesi - 16 Ekim 2023 Pazartesi

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