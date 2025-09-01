Antony, Real Betis'e transfer oluyor!

Antony, 25 milyon euroya Real Betis'e transfer oluyor. Sağlık kontrolleri için 24 saat içinde gidecek. Manchester United, gelecekteki satıştan %50 kar payı alacak.

01 Eylül 2025 10:31
Haber: Sporx.com dış haberler
Antony, Real Betis'e transfer oluyor!
Manchester United'ın Brezilyalı kanat oyuncusu Antony, İspanya La Liga ekiplerinden Real Betis'e transfer oluyor.
 
The Athletic'in haberine göre, iki kulüp 25 milyon euro bonservis bedeli ve sonraki satıştan %50 paykarşılığında anlaşmaya vardı.
 
Antony, önümüzdeki 24 saat içinde Betis'e giderek sağlık kontrollerinden geçecek. Anlaşmanın tamamlandığı ve imzaların atılmasının an meselesi olduğu bildirildi.
 
Manchester United, bu transferle birlikte gelecekteki satıştan elde edilecek karın %50'si oranında bir pay alma hakkını da saklı tuttu. Bu, Antony'nin olası bir sonraki transferinden önemli bir gelir elde edilebileceği anlamına geliyor.
 
2022 yılında Ajax'tan 95 milyon euro'ya transfer edilen Antony, beklentilerin altında kalan performansı nedeniyle sık sık eleştirilmişti. Yeni bir başlangıç arayan 25 yaşındaki oyuncunun, Betis'te yeniden formunu yakalaması bekleniyor.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 4 4 0 0 13 1 12
2 Trabzonspor 4 3 1 0 4 1 10
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Fenerbahçe 3 2 1 0 6 2 7
6 Samsunspor 3 2 1 0 4 2 7
7 Antalyaspor 4 2 0 2 4 4 6
8 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
9 Alanyaspor 3 1 1 1 3 2 4
10 Eyüpspor 4 1 1 2 4 7 4
11 Beşiktaş 2 1 0 1 2 3 3
12 Karagümrük 3 1 0 2 2 6 3
13 Başakşehir 2 0 2 0 1 1 2
14 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
15 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kasımpaşa 3 0 0 3 3 6 0
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
