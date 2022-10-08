Antalyaspor, Konyaspor maçına hazır

Fraport TAV Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında yarın Arabam.com Konyaspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarını tamamladı.
Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde Konyaspor karşılaşması öncesi gerçekleştirilen son antrenmanda kırmızı-beyazlılar, futbol sorumlusu Nuri Şahin yönetiminde taktik çalıştı.
Akdeniz ekibi, çalışmanın ardından kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.
Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda cumartesi saat 17.00'de başlayacak mücadeleyi, hakem Mert Güzenge yönetecek.
SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ