Antalya deprem bölgesi mi? Antalya'da fay hattı var mı? Antalya deprem risk haritası

Antalya deprem bölgesi mi, fay hattı va mı soruları son meydana gelen depremlerden sonra merak konusu oldu. Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki iki depremin ardından Türkiye'de yer alan diri fay hatları ve deprem tehlikesi risk haritası gündeme geldi. Yaşanan acı olay sonrası vatandaşlar yaşadıkları şehirlerin güvenli olup olmadığını araştırmaya başladı. Antalyalıların gözleri Antalya deprem bölgesi mi, deprem riski var mı? sorusuna çevrildi. Antalya fay hattı haritası ile deprem riski olan ilçeler hakkında bilgiler... ANTALYA DEPREM BÖLGESİ Mİ?
Antalya, Türkiye deprem haritasına göre ikinci derece riskli bölgeler arasında yer alıyor. ANTALYA'DA DEPREM RİSKİ BULUNAN İLÇELER
Fay hattı üzerinde yer alan 110 ilçe haritasına göre ise Antalya'nın en riskli bölgesi Demre olarak belirlendi. BİRİNCİ DERECE DEPREM BÖLGESİ OLAN İLLER
İzmir, Balıkesir, Manisa, Muğla, Aydın, Denizli, Isparta, Uşak, Bursa, Bilecik Yalova, Sakarya, Düzce, Kocaeli, Kırşehir, Bolu, Karabük, Hatay, Bartın, Çankırı, Tokat, Amasya, Çanakkale, Erzincan, Tunceli, Bingöl ve Muş, Hakkari, Osmaniye, Kırıkkale ve Siirt. İKİNCİ DERECE DEPREM BÖLGESİ OLAN İLLER
Tekirdağ, İstanbul (1. ve 2. bölge), Bitlis, Kahramanmaraş, Van, Adıyaman, Şırnak, Zonguldak, Afyon, Antalya, Samsun, Kars, Erzurum, Batman, Ardahan, Iğdır, Adana, Diyarbakır, Malatya, Eskişehir, Kütahya, Uşak, Ağrı, Çorum.
ÜÇÜNCÜ DERECE DEPREM BÖLGESİ OLAN İLLER
Eskişehir, Antalya, Tekirdağ, Edirne, Sinop, İstanbul, Kastamonu'yu, Ordu, Samsun, Giresun, Artvin, Şanlıurfa, Mardin, Kilis, Adana, Gaziantep'in de bazı bölgeleri ve Kahramanmaraş, Sivas, Gümüşhane, Bayburt, Kayseri, Yozgat, Çorum, Ankara, Konya, Mersin ve Nevşehir. EN AZ RİSKLİ DEPREM BÖLGESİNDE OLAN İLLER
Türkiye Deprem Haritasına göre deprem riskinin en az olduğu dördüncü ve beşinci grupta yer alan iller ise Sinop, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Kırklareli, Ankara, Edirne, Adana, Nevşehir, Niğde, Aksaray, Konya ve Karaman'dır.