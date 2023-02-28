Antalya deprem bölgesi mi? Antalya'da fay hattı var mı? Antalya deprem risk haritası

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

Antalya deprem bölgesi mi, fay hattı va mı soruları son meydana gelen depremlerden sonra merak konusu oldu. Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki iki depremin ardından Türkiye'de yer alan diri fay hatları ve deprem tehlikesi risk haritası gündeme geldi. Yaşanan acı olay sonrası vatandaşlar yaşadıkları şehirlerin güvenli olup olmadığını araştırmaya başladı. Antalyalıların gözleri Antalya deprem bölgesi mi, deprem riski var mı? sorusuna çevrildi. Antalya fay hattı haritası ile deprem riski olan ilçeler hakkında bilgiler...Antalya, Türkiye deprem haritasına göre ikinci derece riskli bölgeler arasında yer alıyor.Fay hattı üzerinde yer alan 110 ilçe haritasına göre ise Antalya'nın en riskli bölgesi Demre olarak belirlendi.İzmir, Balıkesir, Manisa, Muğla, Aydın, Denizli, Isparta, Uşak, Bursa, Bilecik Yalova, Sakarya, Düzce, Kocaeli, Kırşehir, Bolu, Karabük, Hatay, Bartın, Çankırı, Tokat, Amasya, Çanakkale, Erzincan, Tunceli, Bingöl ve Muş, Hakkari, Osmaniye, Kırıkkale ve Siirt.Tekirdağ, İstanbul (1. ve 2. bölge), Bitlis, Kahramanmaraş, Van, Adıyaman, Şırnak, Zonguldak, Afyon, Antalya, Samsun, Kars, Erzurum, Batman, Ardahan, Iğdır, Adana, Diyarbakır, Malatya, Eskişehir, Kütahya, Uşak, Ağrı, Çorum.Eskişehir, Antalya, Tekirdağ, Edirne, Sinop, İstanbul, Kastamonu'yu, Ordu, Samsun, Giresun, Artvin, Şanlıurfa, Mardin, Kilis, Adana, Gaziantep'in de bazı bölgeleri ve Kahramanmaraş, Sivas, Gümüşhane, Bayburt, Kayseri, Yozgat, Çorum, Ankara, Konya, Mersin ve Nevşehir.Türkiye Deprem Haritasına göre deprem riskinin en az olduğu dördüncü ve beşinci grupta yer alan iller ise Sinop, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Kırklareli, Ankara, Edirne, Adana, Nevşehir, Niğde, Aksaray, Konya ve Karaman'dır.