Ankaragücü'nden El Kabir açıklaması

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında sahasında Aytemiz Alanyaspor'a 2-0 yenilen MKE Ankaragücü'nün teknik direktörü Mustafa Kaplan, "Üretken olamadığımız için maçı kaybettik." dedi.Kaplan, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, maçı kaybettikleri için üzgün olduklarını belirterek, "Stada gelen taraftarlarımıza bize verdikleri destekten dolayı teşekkür ederiz. Maçın başında gelen penaltı golü sonrasında toparlandık. Top belki bizde daha fazla kaldı ama üretkenliğimiz yoktu. Kubilay'ı alarak golü düşünürken, Djedje'nin bireysel hatasıyla golü yedik ve oyundan düştük." diye konuştu.MKE Ankaragücü'nün büyük bir camia olduğunun altını çizen Kaplan, "Bu camia ayakta kalacaktır hiç şüphem yok. Bu kulübün önünü açmamız gerekiyorsa açarız. Zor günde elimizi taşın altına soktuk. Gerekirse başkanla konuşuruz. Nasıl ki bu takım 20 puan aldıysa yine 20 puan alır ve ligde kalır. Başkanın büyük uğraşları sonucu büyük ihtimalle transfer tahtası açılacak. Ankara'ya gelen oyuncular var, daha da gelecekler. Sakatlıklar nedeniyle 3 yabancıyla sahaya çıkıyoruz. Elimizdeki Türk oyunculara bakarak en iyi 11'i sahaya sürerek başladık." değerlendirmesinde bulundu.Farklı bir görevle kulübe geldiğini ancak Bayram Bektaş'ın istifası sonrasında farklı göreve geçtiğini belirten Kaplan, "Başkanla konuşuruz, Ankaragücü'nün önünü açmamız gerekiyorsa açarız. Taraftarlar 'İsmail hoca' diye bağırdı. Bunda haklılıkları olabilir ama kadroyu da İsmail hoca kurdu. İsmail hocaya emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Takımı şampiyon yapmış ve bu sene de 20 puan almış." ifadelerini kullandı.Mustafa Kaplan, El Kabir ile ilgili yöneltilen bir soruyu ise şöyle yanıtladı:"El Kabir'i iyi tanıyanlardan birisi benim ve Gençlerbirliği'ne de getiren benim. Bizzat kendisini kulübe çağırdım, konuşmak istedim. 'Antrenmanlara çıkacaksın ama arkadaşlarından özür dilemen lazım.' dedim. Kendisi de 'Ben özür dilemem, antrenmanlara çıkarım ama maça çıkmak istemiyorum. Kendime kulüp bulmak istiyorum.' dedi. İzin kağıdı isteyerek burada kalmak istemediğini söylemiş, kendisine kulüp bulması için 3 gün izin verilmiş. El Kabir'in kendisiyle barışık olmadığını görüyorum. Elimizdeki oyuncu kadrosu bu. Bireysel hatalar yapmasaydık bu maç en kötü berabere biterdi."