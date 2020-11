Ancelotti: 'Ronaldo ve Zlatan ölümsüz!'

Everton Menajeri Carlo Ancelotti, İtalya'daki şampiyonluk yarışı ve Ibrahimovic ile Cristiano Ronaldo hakkında konuştu.



Eski takımı Milan ile ilgili soruya Ancelotti, "Milan, bu sezon inanılmaz iyi sonuçlar alıyor ama hala bazı parçalara eksik. Bu nedenle Inter ve Juventus'un gerisinde olduklarını düşünüyorum. Fakat, unutmamak gerekir ki pandemi nedeniyle çok ilginç bir sezon yaşıyoruz. Avrupa'da bazı liderleri sezon öncesinden tahmin etmek imkansızdı." ifadelerini kullandı.



"PIRLO'YA TEK BİR TAVSİYEM VAR"



Eski oyuncuları Andrea Pirlo ve Gennaro Gattuso'nun teknik direktörlükleri hakkında ise Ancelotti, "Gennaro Gattuso'nun harika bir karakteri vardı. Çok tecrübelidir ve beklediğim gibi çok iyi iş çıkarıyor. Gattuso'da en üst düzey teknik direktör olmak için gereken her şey mevcut. Andrea Pirlo'ya ise tek bir tavsiye vereceğim. Başarısız olacaksa da kendi fikirleriyle olsun, başkalarının fikirlerini uygulayarak başarısız olmasın." dedi.



"ZLATAN VE CRISTIANO ÖLÜMSÜZ!"



Geçmişte çalıştırdığı Zlatan Ibrahimovic ve Cristiano Ronaldo hakkında gelen soruya ise deneyimli teknik adam, "Ibra, Amerika'ya gittiğinde futbolu bırakacağını düşündüm. Yine de her maçta gol attı ve İtalya'ya geri döndü. Hemen bırakacağını düşündüm ama devam ediyor, her maç gol atıyor. Onu Napoli'ye çok istemiştim. Ölümsüz biri! Cristiano Ronaldo da öyle. Oynamaya devam etmek kolaydır ama en üst seviyede kalmaları akıl almaz. Her maç gol atıyorlar." sözleriyle konuşmasını noktaladı.