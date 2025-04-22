Anadolu Efes - Panathinaikos Maçı Hangi Kanalda, Saat Kaçta? | Anadolu Efes - Panathinaikos Maçı Canlı İzle Şifresiz

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi play-off çeyrek finalinde Yunanistan temsilcisi Panathinaikos'a konuk oluyor. Normal sezonu altıncı sırada tamamlayarak play-off'lara kalan temsilcimiz, güçlü rakibi karşısında Dörtlü Final'e yükselme mücadelesi verecek. Ev sahibi avantajına sahip olan Panathinaikos karşısında Anadolu Efes'in performansı merakla bekleniyor. Basketbolseverler, bu heyecan dolu karşılaşmayı canlı ve şifresiz izlemek için arayışta. İşte Anadolu Efes - Panathinaikos maçı canlı yayın bilgileri...

Anadolu Efes ile Panathinaikos arasındaki THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final ilk maçını canlı olarak S Sport 2 üzerinden takip edebilirsiniz. Şifresiz canlı yayın için S Sport 2'ye erişiminiz olması gerekmektedir.

Anadolu Efes - Panathinaikos play-off çeyrek final ilk maçı S Sport 2 kanalından canlı olarak yayınlanacaktır.

Bu önemli mücadele 22 Nisan 2025 Salı günü, Atina'daki OAKA Spor Salonu'nda oynanacak. Karşılaşmanın başlama saati ise 21.30 olarak belirlendi.

Serinin ikinci karşılaşması 24 Nisan 2025 Perşembe günü İstanbul'da Anadolu Efes'in ev sahipliğinde oynanacak. Bu maçın yayın bilgileri henüz netleşmemiştir.