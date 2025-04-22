Haber Tarihi: 22 Nisan 2025 14:22 - Güncelleme Tarihi: 22 Nisan 2025 14:22

Anadolu Efes - Panathinaikos Maçı Hangi Kanalda, Saat Kaçta? | Anadolu Efes - Panathinaikos Maçı Canlı İzle Şifresiz

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi play-off turundaki ilk maçında Yunanistan'ın güçlü temsilcisi Panathinaikos'a konuk olacak. Bu kritik karşılaşma, Anadolu Efes'in Avrupa'daki iddiasını sürdürmesi ve Panathinaikos'un ev sahibi avantajını nasıl kullanacağı açısından büyük önem taşıyor. Anadolu Efes, deplasmanda iyi bir başlangıç yaparak seride avantaj elde etmeyi hedeflerken, basketbolseverler de bu mücadeleyi yakından takip edecek. Peki, Anadolu Efes - Panathinaikos maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte maçın canlı yayın bilgileri.

Anadolu Efes - Panathinaikos Maçı Hangi Kanalda, Saat Kaçta? | Anadolu Efes - Panathinaikos Maçı Canlı İzle Şifresiz
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Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi play-off çeyrek finalinde Yunanistan temsilcisi Panathinaikos'a konuk oluyor. Normal sezonu altıncı sırada tamamlayarak play-off'lara kalan temsilcimiz, güçlü rakibi karşısında Dörtlü Final'e yükselme mücadelesi verecek. Ev sahibi avantajına sahip olan Panathinaikos karşısında Anadolu Efes'in performansı merakla bekleniyor. Basketbolseverler, bu heyecan dolu karşılaşmayı canlı ve şifresiz izlemek için arayışta. İşte Anadolu Efes - Panathinaikos maçı canlı yayın bilgileri...

ANADOLU EFES - PANATHINAIKOS MAÇI CANLI İZLE

Anadolu Efes ile Panathinaikos arasındaki THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final ilk maçını canlı olarak S Sport 2 üzerinden takip edebilirsiniz. Şifresiz canlı yayın için S Sport 2'ye erişiminiz olması gerekmektedir.

ANADOLU EFES - PANATHINAIKOS MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

ANADOLU EFES - PANATHINAIKOS MAÇI HANGİ KANALDA?

Anadolu Efes - Panathinaikos play-off çeyrek final ilk maçı S Sport 2 kanalından canlı olarak yayınlanacaktır.

ANADOLU EFES - PANATHINAIKOS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Bu önemli mücadele 22 Nisan 2025 Salı günü, Atina'daki OAKA Spor Salonu'nda oynanacak. Karşılaşmanın başlama saati ise 21.30 olarak belirlendi.

İKİNCİ MAÇ NE ZAMAN OYNANACAK?

Serinin ikinci karşılaşması 24 Nisan 2025 Perşembe günü İstanbul'da Anadolu Efes'in ev sahipliğinde oynanacak. Bu maçın yayın bilgileri henüz netleşmemiştir.

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