Anadolu Efes'in Final Four yolunda oynadığı 5 unutulmaz maç

Anadolu Efes'in, 2022 THY EuroLeague Final Four'a uzanan hikayesindeki 5 unutulmaz maça, nedenlerine ve özetlerine göz gezdiriyoruz.



17 KASIM 2021

ANADOLU EFES 88-69 OLYMPIAKOS



Neden? Çünkü; sezonu ikinci sırada bitiren ve Final Four'daki rakip olan Olympiakos'a karşı İstanbul'da farklı bir galibiyet gelmişti.



17 MART 2022

ZALGIRIS 71-85 ANADOLU EFES



Neden? Çünkü; Zalgiris üst üste Barcelona ve Real Madrid gibi önemli takımları evinde mağlup ederken, Anadolu Efes ise sıkıntılı bir süreçten geçerken dolu ve ateşli ev sahibi tribünleri karşısında önemli bir galibiyet elde etti.



22 MART 2022

ANADOLU EFES 93 - 90 REAL MADRID



Neden? Çünkü; sezonun son aşamasına gelinmişken takımların birbirine mesaj verme maçıydı ve iki takım da bir final gibi oynadı ancak kazanan Anadolu Efes oldu.



19 NİSAN 2022

OLIMPIA MILAN 48-64 ANADOLU EFES



Neden? Çünkü; EuroLeague playofflarına ev sahibi avantajı Milan'daydı ancak Anadolu Efes sezonun en iyi savunmasını, sezonun en kritik deplasmanında sahaya koydu ve avantajı tekrar cebine koydu.



28 NİSAN 2022

ANADOLU EFES 75-70 OLIMPIA MILAN



Neden? Çünkü; Anadolu Efes, bu galibiyetle birlikte üst üste 3. kez Final Four'ak kalmayı başardı.





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