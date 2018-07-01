Alvaro Negredo Çin'e gitmek istiyor

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in açıklamalarından sonra, siyah-beyazlı takımda forma giymesi imkansız hale gelen Alvaro Negredo'nun, Çin'den gelen tekliflere sıcak baktığı öğrenildi.Suudi Arabistan'ın, Al İttihat takımının önerisine soğuk bakan İspanyol golcünün, menajerine Çin pazarına yönelmesi talimatı verdiği belirtildi.Siyah-beyazlı takımla bir sene daha sözleşmesi bulunan Negredo'nun, ayrıca menajerine "Beşiktaş'ta güzel günlerim oldu. Kesinlikle ayrılma konusunda zorluk çıkartmayın. Böyle gitmek istemezdim ama maalesef profesyonel hayatta böyle durumlar olabiliyor" dediği öğrenildi.Sakatlığı nedeniyle tedavisini İstanbul yerine İspanya'da sürdürecek olan siyah-beyazlı golcünün menajerleri, bu zaman diliminde ise Çin'den teklif getirmeye çalışacak. Beşiktaş'tan ayrılacağı için üzgün olan Negredo'nun, ABD'den gelmesi muhtemel tekliflere de açık olduğu bildirildi.Beşiktaş Futbol Takımı, kamp çalışmaları yapmak üzere Slovakya'ya gitti. Siyah-beyazlı ekip, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkan uçakla başkent Bratislava'ya hareket etti.Beşiktaş kafilesi, buradan kamp çalışmaları yapacağı Samorin bölgesine geçecek. Teknik Direktör Şenol Güneş'in gelecek sezon kadroda düşünmediği İspanyol oyuncu Alvaro Negredo, kamp kadrosunda yer almadı.Beşiktaş, 8 Temmuz pazar gününe kadar sürdüreceği Slovakya kampının ilk çalışmasını dün akşam yaptı. Futbolcular, idmanda, pas ve kondisyon çalışmaları yaparken, teknik direktör Şenol Güneş zaman zaman oyunculara uyarılarda bulundu.