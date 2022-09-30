Altay'ın formsuzluğu Fenerbahçe'yi korkutuyor

Süper Lig'in 8. haftasında tüm gözler Beşiktaş - Fenerbahçe derbisine çevrildi. Fenerbahçe cephesinde gol yollarında iştahlı oyun sevindirirken aksayan en önemli noktanın kale olduğu düşünülüyor.



ALTAY DÜŞÜNDÜRÜYOR



Altay Bayındır son dönemde hatalı goller yerken, milli takımda da bu düşüşü sürdü. Bu nedenle Altay'ın performansı derbi için belirleyici olacak. Kendisinden bu maçta beklenti büyük. Teknik heyet de Altay'ın moralini yukarıya çekebilmek, saha içi eksiklerini gidermek adına büyük çaba sarf ediyor.



SAVUNMADA SIKINTI VAR



Fenerbahçe'de derbi öncesi savunmada sıkıntı yaşanıyor. Serdar Aziz uzun süren sakatlığını atlatsa da derbideki durumu belirsizliğini koruyor. Form grafiği yakından takip edilen tecrübeli futbolcunun kadroya girememesi halinde taşlar yerinden oynayabilir. Çünkü Luan Peres sakatlığı sebebiyle derbide forma giyemeyecek. Serdar da olmazsa kadroda sadece iki stoper kalacak.



KURGU BOZULABİLİR



Üçlü dizilişte üç stopere ihtiyaç duyuluyor. Serdar yetişmez ya da maç içinde sakatlanırsa ki ilk Kiev maçında ikinci yarıya çıkamamıştı, Arao'nun desteği gerekecek. Bu da orta saha yapısını etkileyebilir. Bunun yanı sıra King'in de durumu yakından takip ediliyor. Teknik Direktör Jesus'un en önemli isimlerinden olan futbolcu sakatlığı sebebiyle milli takımdan erken ayrılmıştı.





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