Altay'dan Gökhan Töre'ye teklif!

Süper Lig'de iddialı bir ekip oluşturmak için kolları sıvayan Altay, Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren 29 yaşındaki Gökhan Töre'yi gündeme aldı ve resmi teklif yaptı.

Haber; Yeni Asır, Fotoğraf; AA
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Altay'dan Gökhan Töre'ye teklif!
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06 Haziran 2021 15:11
Spor Toto Süper Lig'e 18 yıl aradan sonra geri dönen Altay dış transferde bombaları patlatmaya hazırlanıyor.

Siyah-beyazlı ekip, teknik direktör Mustafa Denizli önderliğinde takviye çalışmalarını sürdürürken yıldız bir isme daha kancayı taktı. Denizli'nin Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş'ın kanat oyuncusu Gökhan Töre'nin ismi üzerinde durduğu öğrenildi. Sağ kanatta forma giyen 29 yaşındaki futbolcunun kulübüyle sözleşmesinin sona ermesi nedeniyle bonservis ödemeyecek olan Altay'ı mali açıdan da zorlamayacak.

KULÜBÜNDEN HABER BEKLİYOR

Siyah-beyazlılar, futbolcunun menajeri ile temasa geçerek ilk temaslara başlarken Töre'nin düşünmek için süre istediği ifade edildi. Beşiktaş'ın Töre'nin sözleşmesini 1 yıl daha uzatma opsiyonu bulunurken, teknik direktör Sergen Yalçın'ın henüz net bir karar vermediği öğrenildi. Transferde önceliği verdiği kulübünden haber bekleyen Töre'nin bu nedenle Altay'ın teklifini beklemeye aldığı ifade edildi. Töre'ye Altay'ın yanı sıra Süper Lig'in yeni ekibi Adana Demir'in de talip olduğu öğrenildi. Gökhan Töre, Beşiktaş'ta farklı zamanlarda 6 sezon oynadı.

KARİYERİ ÇOK PARLAK

Almanya Köln doğumlu olan tecrübeli futbolcu Gökhan Töre, kariyerinde önemli ekiplerde forma giydi. 29 yaşındaki yıldız oyuncu İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea'de yetişirken, Almanya'da Hamburg, Rusya'da Rubin Kazan ve yine Ada'da West Ham United ekiplerinde görev yaptı. Beşiktaş'ta farklı zamanlarda 6 sezon forma giyen 29 yaşındaki kanat oyuncusu Yeni Malatya'da da iki yıl top koşturdu.

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