Altay Bayındır'ın sakatlık durumu belli oldu

Dinamo Kiev ile oynanan maçta sakatlık geçiren24 yaşındaki milli kalecisidurumu belli oldu.Kiev maçının ardından Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamaya göreyaşadığı tespit edilen Altay Bayındır'ınile oynanacak UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilkYoğun fikstürü de göz önüne alan teknik heyetin, Altay'ı bu maçta oynatıp daha uzun süre sahalardan uzak kalması riskini almak istemediği öğrenildi.Slovacko maçında riske edilmeyecek olan Altay Bayındır'ın, 8 Ağustos Pazartesi günü oynanacak Fenerbahçe - Ümraniyespor maçına yetişmesi bekleniyor.