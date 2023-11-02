Alman hükümetinin, ülkedeki nitelikli eleman sayısını artırmak, bazı alanlardaki personel eksikliğini gidermek için çıkardığı "Nitelikli Göç Yasası", 1 Kasım itibariyle yürürlüğe girdi. Yasanın bir bölümü Mart 2024, bir bölümü de Haziran 2024'te uygulanmaya başlanacak. Peki, Almanya Mavi Kart nedir, nasıl alınır, şartları nedir 2023? Almanya Mavi Kart başvurusu nasıl yapılır?Bir tür çalışma izni olan Almanya mavi kart, Avrupa Birliği ve Avrupa Ekonomi Alanı içinde bulunmayan ve geleceği olan mesleklerde çalışabilecek nitelikte olan kişilerin alabildikleri bir belgedir. Amerika Birleşik Devletleri tarafından verilen Yeşil Kart'a son derece benzeyen mavi kart, Almanya'nın kalifiye çalışan açığını kapatmak için tercih ettiği yöntemlerden bir tanesidir.Mavi kart alan bir kişi, diplomasının denkliğini alarak Almanya'da istediği kurumda çalışabilir. Mavi kart sahibi, uzun süre Almanya'da yaşama ve çalışma hakkı elde eder. Bu nedenle Almanya mavi kart, Avrupa'da yaşantısına devam etmek isteyen kişiler tarafından ilgi çekici olabilir.Almanya mavi kart alabilmek için belirli dönemlerde istenilen belgelerle başvuruların yapılması gerekir. Yükseköğrenim görmüş bireylerin alabildikleri mavi kart başvuruları Berlin Başkonsolosluğu üzerinden yapılır. Başvuru için konsolosluğun internet sitesine girmeniz ve ilgili alanda gerekli işlemleri yapmanız gerekir. Başvuruların sorunsuz bir şekilde tamamlanabilmesi için istenilen belgelerin doğru ve eksiksiz bir şekilde temin edilmesi son derece önemlidir.Almanya'da çalışma ve oturma izni sunan Almanya mavi kart başvurusu için birtakım belgelerin tamamlanması gerekmektedir. Bu belgeler genel hatlarıyla aşağıdaki gibidir:Pasaport ve pasaportun 2 adet fotokopisiÜniversite diploması ve diplomanın Almanya yüksek öğretim standartlarında denkliğinin bulunmasıMesleki gelişimi açıklayan özgeçmişBaşvuruda bulunacak adayın, Almanya'da bir şirket ile iş sözleşmesini yapmış olmasıİş tecrübesinin olması halinde tecrübelerin kanıtlanmasıİş sözleşmesinde yer alan maaşın, Mavi Kart için belirlenen minimum tutardan daha yüksek olmasıAlmanya'da çalışacak kişinin, anlaştığı firma ile yaptığı sözleşme üzerinde, yıllık brüt gelirin minimum 58.400 Euro bandını geçmiş olması son derece önemlidir. Yıllık brüt gelir, mesleklere göre değişiklik gösterebilir. Doğa bilimleri, matematik, beşeri tıp alanları, mühendislik ve IT/bilişimde yıllık brüt gelirin en az 45,552 Euro olması gerekir.Mavi karta başvuracak kişiler bu şartları yerine getirmek ve başvurularını zamanında yapmak durumundadır. Eksik belge, hatalı evrak ve başvuruların belirlenen şekilde yapılmaması; mavi kartın alınmasına engel teşkil edecektir.İşte Almanya'nın, "İş Vizesi- D vize" vererek yasal yollardan Almanya'ya götüreceği gruplar;İmalat sektöründe uzman kişiler.Su- kalorifer tesisatçılar.Madencilik, inşaat ve lojistik sektöründe yetişmiş elemanlarAyrıca bunların yöneticileri.Bilgi ve iletişim teknolojisi hizmeti verenler. Medya ve iletişim uzmanları, dil bilen gazeteciler.Bilgi ve iletişim teknolojisi hizmeti verenler. Bilgisayar uzmanları, IT'ciler, her türlü bilgisayar programcıları.Çocuk yuvası eğitmenleri. Kreş ve çocuk bakımı ile ilgilenenler. Her türlü sağlık hizmeti veren yetişmiş elemanlar. Hemşire, hastabakıcı, yuva eğitmeni v.s.VeterinerlerDiş hekimleriEczacılarHemşire ve ebelerÖğretmenler ve eğitim sisteminde başka görevler alabilecek olanlar. Öğretmen yetiştirenler, okul yöneticileri.Yaşlı bakım hizmeti verenler. Bu alanda meslek yapmış olanlarSosyal hizmet uzmanlarıFinans ve sigorta alanında uzman, yönetici kişiler.Fizikçiler ve astronomlarMeteorologlarKimyagerlerJeolog ve jeofizikçilerMatematikçi ve istatikçilerBiyolog, botanikçi, zoolog ve buna yakın meslek erbabı kişilerTarım, orman ve balıkçılık alanında uzmanlar veya danışmanlarÇevre bilimcileri, araştırmacılar1 Kasım itibariyle yürürlüğe giren yasanın detayları da gündem oldu.Almanya, mühendislik alanında yetişmiş ve dil bilen elemanlar arıyor.Aranan mühendisler şunlar;İşletme ve üretim mühendisliğiİnşaat mühendisliğiÇevre koruma mühendisliğiMakine mühendisliğiKimya mühendisliğiMaden ve metalurji mühendisliği, buna yakın uzmanlıklarÇeşitli diğer alanlardaki mühendislerElektroteknik, elektronik ve telekomünikasyon alanındaki mühendisler.Mühendisliğin dışında, yetişmiş dil bilen tecrübeli mimarlar da Almanya'ya gelebilecek. Bu alanda ve tasarımcılık alanında Almanya'daki açıklar şöyle;Mimarlar, iç mimarlar, çevre planlamacıları ile yüksek mimarlarÜretim ve tekstil tasarımcılarıŞehir, alan ve çevre-trafik planlamacılarıKadastro ve ölçüm uzmanlarıGrafik ve multimedya tasarımcılarıGenel olarak sağlık alanının hemen hemen her alanında ihtiyaç var. Listenin başında genel olarak yer alan ihtiyaçların dışında, şunlar da vize alıp yasal yolla Almanya'ya çalışmaya gelebilecek;Eğitim almış veya meslek olarak yetişmiş, diplomalı- belgeli hasta bakıcılarıEğitim almış, diplomalı- belgeli kadın doğum yardımcılarıÇevre ve iş sağlığı, hijyen- bakım uzmanlarıFizyoterapistlerDiyetisyenler, beslenme uzmanlarıKonuşma ve duyma terapistleriOrtopedistlerSağlık alanında uzmanlığı bulunan her türlü personel.Almanya eğitim sektöründe de, alanında uzman veya diplomalı kişiler arıyor.Bunun için de belirli düzeyde Almanca gerekiyor. A 2 ve hatta B 2 düzeyinde Almanca bilgisi, Mavi Kartla ülkeye gelmek için temel şart.İşte bunlardan bazıları;Üniversite ve yüksek okul öğretim görevlileri (Ders ya da uzmanlık belirtilmiyor)Meslek eğitimi ve meslek okullarında eğitim verebilecek kişilerİlkokul ve ortaokul öğretmenleriKreş öğretmenleri ve okul öncesi hazırlık öğretmenleri, eğitmenlerPedagoji ve öğretmen yetiştirmeÖzel pedagoji uzmanlarıYabancı dil öğtermeniMüzik öğretmeniSanat dersi öğretmeniIT ve bilgisayar uzmanı yetiştiricisiVe diğer alanlarda yetişmiş eğitmenlerAlmanya'nın aradığı yetişmiş elemanlar, 25 grupta toplanmış durumda.Hemen her alanda açık var. 25'inci ve son grup ise "Enformasyon ve iletişim teknolojileri ile veri bankası- netzwerk" ile ilgili.Bu alanda arananlar şöyle;Sistem analizcisiYazılım geliştiriciİnternet sitesi ve multimedya geliştiricisiUygulama ve IT programcısıBu alanda, henüz adı konulmamış ve ihtiyaç duyulan her türlü personel.Bilgisayar yöneticileri ve datenbank geliştiricileriHer türlü sistem yöneticisiBilgisayar iletişimi, bağlantı uzmanları ve bu alanda yetişmiş her türlü personel.Bilgisayar sistemleri ve ağ kurulumları ile ilgili her türlü personel.Bu alandaki uzmanlar, ilk olarak bu alandaki uzmanlığı belgelemeli ve en azından A 2 düzeyinde Almanca bilgisine sahip olmalı.Mühendislik ve IT-Bilgisayar uzmanlığında, şirketler arası gelişlerde İngilizce de yetebilecek. Teklif edilen yaş sınırı 45. Ama bunun üzerinde de ihtiyaç varsa, alınabilecek.Almanya'da 12 ay Mavi Kart'la çalışan kişi, daha sonra oturma izni alabilecek. AB üyesi ülkelerde 90 gün Mavi Kart'la çalışan kişi, Almanya'ya gelebilecek ve 12 aylık çalışmadan sonra bağımsız oturma izni alabilecek.Turist vizesi ile gelmiş olanlar, iş başvurusunda bulunabilecek. İşe kabul edilir ve sözleşme imzalarsa, ülkede iş vizesi ile kalabilecek.Bunlar, daha sonra ailelerini de kolayca yanlarına alabilecekler.Nitelikli personelin durumu Mart 2024'ten sonra daha da iyileşecek. Tüm şartlar yerine getirilmişse, kısa sürede ülkede oturma iznine hak kazanılacak. Çalışılan alanlardaki meslek sınırlaması kaldırılacak ve isteyen, istediği işte çalışabilecek. Dil şartı yumuşatılacak.En önemlisi de, AB dışından TIR ya da başka türlü iş makineleri sürücüleri, kolay vize alacak. Almanya'da bu işi yapabilecek. Bunlar için gereken sınavlar kalkacak ve dil testi de olmayacak.Deneme süresinde tüm uzmanlar için haftalık çalışma imkanı 20 saate kadar çıkabilecek. Denklik bildirimi için uğraşılmasına gerek kalmayacak. İş sözleşmesine ek olarak, en az iki yıllık eğitim veya üniversite diploması yetecek. Bunların gelinin ülke tarafından tanınması yetecek.Örneğin bir çok meslek grubu için, Alman Ticaret Odası'ndan alınan "tanıma belgesi" yetecek. Oturma izinleri öncelikle bir yıl verilecek. Sonra üç yıla kadar uzatılacak. Ardından da sınırsız oturum verilebilecek. Sürekli oturum için Almanca bilgisinin kanıtlanması gerekecek.Bilgisayar uzmanları için mesleki veya üniversite diploması şart olmayacak. Dil şartı da aranmayacak ama bilgilerini ispatlamaları gerekecek. Hemşireler için özel uyum kursları veya dersler olacak. Hemşireler, bu alanda uzmanlıklarını kanıtlamak zorunda.Almanya'ya eğitime gelmiş Türk öğrencilerin iş piyasasına katılma imkanları genişletilecek. Daha önce yılda 120 tam veya 240 yarım gün olan çalışma üst koşulu, 140 tam veya 280 yarım gün oluyor.Öğrenci, işyerinde haftada 20 saat çalışabilecek. Maaş miktarında üst sınır olmayacak. Bunlara burs olanakları sağlanacak. Alman üniversitelerinde kalabilmeleri için imkanlar artırılacak. Üniversite ve meslek eğitimi yeri arayan öğrencilerde yaş sınırı 25 idi. Bu 35 olacak ve dil şartı da yumuşatılacak.Bu tarihten sonra Şans Kartı sistemi devreye girecek. ABD, Kanada, Avustralya modeli başlayacak. Üniversite diploması, meslek diplaması ya da uzmanlık belgesi, ilgili eyalette daha kolay tanınacak.Bunu önceden Türkiye'de hazırlamak yeterli olacak. Denklik değil, tanıma sistemi uygulanacak. Almanya ile bağlantı, dil bilme, uzmanlık, yaş gibi kriterler ile 10 puan üzerinden en az 6 puan yeterli olacak.İşveren gerekli seyahat masraflarını karşılayacak, gelenler iş sözleşmeli olacak, emeklilik hakları ve sendika üyelikleri olacak. Batı Balkan ülkelerinden gelenler iş piyasasına daha rahat ve kolay adapte edilecek.