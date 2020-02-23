Ali Koç'tan derbi öncesinde mesaj: 'Işığı gördüm'

Futbolcularla hafta içinde birebir görüşenBaşkanıderbisi için iddialı konuştu, "Futbolcularımızın gözlerinde galibiyet ışığını gördüm" dedi.Koç, gerek teknik heyetin gerekse futbolcuların kazanma hırsını yakından gözlemlediğini de sözlerine ekledi, "Ankaragücü maçı sonrası büyük üzüntü yaşadılar. Bunun çaresi onların arkalarında olduğumuzu hissettirmekti. Yönetim olarak elimizden geleni yapıyoruz. Oyuncularımıza derbide sonuna kadar güveniyoruz" diye konuştu.