Ali Koç ve Semih Özsoy'dan Ennis'e ziyaret

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve başkan vekili Semih Özsoy, Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol maçında sakatlanan sarı-lacivertli basketbolcu Tyler Ennis'i ziyaret etti.Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, sol bacak kaval kemiğinde deplase kırığı oluşan ve operasyon geçiren Tyler Ennis'e Ulus Liv Hospital'da ziyarette bulunan Ali Koç ve Semih Özsoy, ABD'li oyuncuyla bir süre sohbet etti.