Spor Toto Süper Lig takımlarından Göztepe, Alanyaspor'dan kadrosuna dahil ettiği sol bek Berkan Emir'le 1 yılı opsiyonlu 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Profesyonel kariyerine 2007 yılında Orhangazi Belediyespor ile başlayan 30 yaşındaki futbolcu, sırasıyla Bursa Nilüferspor, Gümüşhanespor, Kahramanmaraşspor, Karşıyaka, Balıkesirspor, Kayserispor ve son olarak Alanyaspor forması giydi.
Süper Lig'de 68 maçta oynayan Berkan, yarın Erzurum kampına katılacak.
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Profesyonel kariyerine 2007 yılında Orhangazi Belediyespor ile başlayan 30 yaşındaki futbolcu, sırasıyla Bursa Nilüferspor, Gümüşhanespor, Kahramanmaraşspor, Karşıyaka, Balıkesirspor, Kayserispor ve son olarak Alanyaspor forması giydi.
Süper Lig'de 68 maçta oynayan Berkan, yarın Erzurum kampına katılacak.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın