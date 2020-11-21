Alanyaspor'da 3 kişinin Kovid-19 test sonucu pozitif çıktı

Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor'da 3 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonucunun pozitif çıktığı bildirildi.

Haber; AA
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Alanyaspor'da 3 kişinin Kovid-19 test sonucu pozitif çıktı
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21 Kasım 2020 15:14
Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor'da 3 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonucunun pozitif çıktığı bildirildi.

Aytemiz Alanyaspor'dan yapılan açıklamada, "Futbolcularımız, teknik ekibimiz ve personelimize dün uygulanan Kovid-19 PCR testlerinde bir profesyonel takım oyuncumuz, bir altyapı oyuncumuz ve bir personelimizin test sonucu pozitif çıkmıştır." ifadesi kullanıldı.

Test sonucu pozitif çıkan kişilerin izolasyona alındığı, Sağlık Bakanlığı ve Türkiye Futbol Federasyonu protokolleri dahilinde gerekli planlamaların yapıldığı kaydedildi.



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