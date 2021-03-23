Alan Hutton: "Alioski'nin Galatasaray'a transferi harika olur"

Leeds United'da forma giyen sol bek oyuncusu Ezgjan Alioski için Galatasaray iddiası gündeme geldi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Alan Hutton: 'Alioski'nin Galatasaray'a transferi harika olur'
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23 Mart 2021 22:38
Uzun yıllar İngiltere'de forma giyen İskoç eski sağ bek Alan Hutton, Galatasaray'ın gündeminde olduğu konuşulan sol bek Ezgjan Alioski için konuştu.

29 yaşındaki futbolcu için Galatasaray'ın iyi bir hedef olduğunu söyleyen Hutton, "Alioski geldi ve Leeds United'a çok iyi uyum sağladı. Leeds'in oynadığı hücum futbolu, beklerin önde basması ona uydu. Bence Alioski iyi bir oyuncu. Galatasaray'a transferi bence onun için harika bir hamle olur. Galatasaray büyük bir takım. Alioski giderse, Leeds'in onun gibi bir oyuncu bulması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Leeds United ile kontratı sezon sonunda bitecek olan Alioski, İngiltere'de 162 maça çıktı ve 22 gol, 16 asistlik performans sergiledi.



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