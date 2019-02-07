  •  
    Diagne, Neymar ve Mbappe'yi de solladı! Zirve...
  •  
    Onyekuru'dan G.Saray'a flaş TRANSFER mesajı!..
  •  
    F.Bahçe'de UEFA için Slimani'ye özel görev
  •  
    Beşiktaş'ta Güneş'in Shinji Kagawa kararı
  •  
    Beşiktaş'tan istediler, Galatasaray'dan aldılar

Alan, Çin'de kalmaya karar verdi! Transfer...

Galatasaray'ın devre arasında transfer etmek için yoğun uğraş verdiği Alan Carvalho, Guangzhou Evergrande'den Tianjin Tianhai takımına transfer oldu.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Alan, Çin'de kalmaya karar verdi! Transfer...
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
07 Şubat 2019 17:42
Devre arası transfer döneminde adı sık sık Galatasaray ile anılan Brezilyalı forvet Alan Carvalho, Çin'in Tianjin Tianhai takımına transfer oldu.

Guangzhou Evergrande'den ayrılan Alan, 1 yıllığına kiralık olarak Tianjin Tianhai takımında forma giyecek.

Tianjin Tianhai, Guangzhou Evergrande'den Alan dışında Zhang Chenglin, Liao Lisheng ve Wen Jiabao'yu da kadrosuna kattı.

Galatasaray, devre arasında Alan ile görüşmüş ancak transferi sonlandıramamıştı. 

ALAN GELDİ, PATO GİDİYOR

Alan'ın Tianjin Tianhai'ye transfer olmasının ardından Pato'nun ayrılığına da kesin gözüyle bakılıyor. Devre arası transfer döneminde Galatasaray'ın bir diğer gözdesi olan Pato, maaşını geç aldığı için takımıyla olan sözleşmesini feshetmek istiyordu.

Alan'ın transferinin ardından Çin'deki yabancı sınırı nedeniyle Pato'nun ülkesi Brezilya'ya dönebileceği belirtiliyor. Pato için en ciddi aday olarak ise Santos gösteriliyor.



Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için