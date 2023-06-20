Aile destek programı uzatıldı mı 2023? Aile destek ödemesi bayramdan önce yatacak mı?

Aile Destek Programı ödemeleri devam ediyor. Aile Destek ödemelerinde, gelir miktarına göre yardım tutarı değişiklik göstermektedir. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan yardımdan yararlanan vatandaşlar, 12 aylık Aile Destek Paketi ödemelerinde sona doğru yaklaşıldı. Son ayın ödemesinin yapılmasıyla söz konusu destek programı sona erecek. Peki Aile destek paketi ne zaman bitiyor? Aile Destek ödemeleri uzatıldı mı? İşte son ödemenin yapılacağı tarihAile destek yardımı 12 ay süre ile yapılacaktı. Yardımın son ödemesi Haziran ayı.Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen aile destek ödemesinin Haziran ayı desteği Temmuz'da hesaplara yatırılacak. Bu tarihten sonra, uzatılma durumu olmadığı takdirde aile destek ödemeleri son bulacak.Yardımdan faydalananlar ödemelerini e-Devlet sistemi üzerinden, "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı" "Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama" ekranından takip edebiliyor.En fazla 12 aylık süre ile hane içindeki kişi başına düşen gelir tutarına göre belirlenen 4 farklı gelir aralığı için farklı yardım programının uzatıldığına dair resmi bir açıklama bulunmuyor. Son yapılan resmi açıklamaya göre destek, temmuz ayında noktalanacak.Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye Aile Destek Programı kapsamında ihtiyaç sahibi hanelere bu ay toplam 4,5 milyar TL ödeme yaptıklarını bildirdi.Sosyal refah paylaşımını önde tutan bakış açısıyla arz odaklı sosyal yardım sistemini sürdürdüklerini ifade eden Bakan Göktaş, Türkiye Aile Destek Programı'nın bunun örneği olduğunu söyledi.Türkiye Aile Destek Programı kapsamında yapılan ödemelere ilişkin bilgi veren Bakan Göktaş, "Programımızın başlangıcından bu yana hanelerimize sağladığımız destek tutarı 35 milyar TL'yi aştı" dedi.Türkiye Aile Destek Programı'ndan 3,5 milyon hanenin yararlandığını ve hanelere gelirlerine göre 850 TL – 1.250 TL arasında destek verdiklerini ifade eden Bakan Göktaş, "İhtiyaç sahibi hanelerimize yönelik hayata geçirdiğimiz desteğimizle onların yanında olmayı sürdürüyoruz. Bu kapsamda Türkiye Aile Destek Programı'nda bu ay ihtiyaç sahibi hanelere toplam 4,5 milyar TL ödeme yaptık" diye konuştu.Aile Destek ödemeleri; Eğitim, sağlık, barınma ve gıda gibi çeşitli ihtiyaçlar kapsamında hane gelirine göre her ay hesaplara yatırılıyor.Hane başına verilen Aile Destek Programı ödemeleri, 4 farklı gelir aralığı için farklı yardım tutarları ile aylık olarak hak sahiplerine ödeniyor.Kişi başına düşen aylık gelir aralığına göre hesaplanan Aile Destek Programı ödemelerinde, gelir miktarına göre yardım tutarı değişiklik göstermektedir.2023 Ocak ayı memur maaş katsayısında yapılan yeni düzenleme sonrasında sosyal hizmet modelleri kapsamındaki yaşlı aylığı 1.997 TL'ye, %40-69 arası engelli aylığı 1.594 TL'ye, %70 ve üzeri engelli aylığı 2.392 TL'ye, Evde Bakım Yardımı 4.336 TL'ye ve Sosyal Ekonomik Destek de 3.038 TL'ye yükseldi.Aile destek paketi ödemeleri her ayın ilk haftasında hesaplara aktarılıyor. Aile destek programı ödemeleri e-Devlet üzerinden sorgulanabiliyor.