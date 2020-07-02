"BİR YERLİ KALECİ DAHA ALABİLİRİZ"

"BEŞİKTAŞ'LA GURUR DUYACAKLAR"

Son dönemde Türk futbolunda yaşanan maddi darboğazlar kulüplerin bütçelerinde küçülmeye gitmesine yol açarken, yüksek maliyetli yıldızların yerini yavaş yavaş altyapıdan yetişen gençler alıyor. Beşiktaş da gençlere kadrosunda yer veren kulüplerden... Bunlardan biri deSiyah beyazlılarda teknik direktör Sergen Yalçın, Loris Karius'un ayrılmasının ardından kaleyi Ersin'e emanet ederken, Başkan Ahmet Nur Çebi de Yalçın'ın bu hamlesini desteklediğini belirterek "Benim gönlüm yeni sezonda kalemizi gençlerin korumasından yana" diye konuştu.Büyük kulüplerin altyapısından yetişen çoğu gencin yeteri kadar şans alamayıp başka kulüplere gittiğini ancak bu döngünün kırılması gerektiğini belirten ve konuyla ilgili'den'e konuşan Çebi, "Teknik direktörümüz Sergen Yalçın'ı gençlere şans verme konusunda destekliyorum." dedi.Başkan Çebi ayrıca gelecek sezon hem sportif hem de ekonomik açıdan önemli hamleler yapmaya hazırlandıklarını dile getirdi.Transfer ücretlerinin çok abartıldığını bunun da kulüpler açısından sıkıntı yarattığını dile getiren Çebi şunları söyledi: "Beşiktaş olarak stratejimiz çok farklı. Gençlikle tecrübeyi harmanlayacağız. Teknik direktörümüz Sergen Yalçın bu konuda önemli çalışmalar yapıyor. Sergen Hoca Beşiktaş'ın altyapısından yetişmiş önemli bir teknik adam. Gençlerin değerini çok iyi biliyor. Taraftarlarımızın gurur duyacakları futbol izlettireceğiz. Beşiktaş'ın rahmetli başkanları Mehmet Üstünkaya ile başlayan, Süleyman Seba ile devam eden gençlik ruhunu tekrar canlandıracağız."