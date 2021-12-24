Ahmet Ağaoğlu: 'Hakemler daha dikkatli olmalı'

Trabzonspor ve Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Kulüpler Birliği toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.



"HAYALPERESTLİĞİN ÖTESİNE GEÇMEZ"



Anadolu kulüplerinin ekonomik problem yaşadığını dile getiren başkan Ağaoğlu, "Ekonomik konuların gündemde olduğu bir toplantıydı. Geçtiğimiz birkaç ay içerisinde kurdaki dalgalanmaların kulüplerin ekonomisine etkisi hakkında konuştuk. Anadolu kulüplerimiz finansal anlamda zor durumdalar. Anadolu kulüplerimizin geneline baktığımızda 200 bin euro'yu dahi karşılayamayacak takımlarımız var. Anadolu futbolunu her anlamda büyük takımlarla mücadele edebilecek bir seviyeye taşıyamadığımız takdirde Türk futbolunun Avrupa'da başarılı olmasını beklemek, hayalperestliğin ötesine geçmez." şeklinde konuştu.



"BU İDDİALAR TÜRK FUTBOLUNA ZARAR VERİR"



Temsilciler Kurulu Başkanı ile ilgili iddialar hakkında konuşan Ahmet Ağaoğlu, "Temsilciler Kurulu Başkanı ile ilgili ortaya atılan iddialar var. Bunlar çok ciddi iddialar. Bu akşam TFF Başkanı ile görüşeceğiz. Bu iddialarda herhangi bir doğruluk varsa Türk futboluna zarar verir. Doğruluk payı yoksa gündemden düşürülmesi bizim talebimiz olacaktır." ifadelerini kullandı.



"BAZI HAKEM HATALARI TARTIŞMAYA AÇIK"



Hakem kararlarının bazılarının tartışmaya açık olduğunu dile getiren Ağaoğlu, "Hakemlerimizin daha dikkatli, problemlerden uzak ve tartışmaya meydan vermeyecek bir şekilde maç yönetmesi hepimizin talebi. Bazı hakem kararları da tartışmaya açık." dedi.





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