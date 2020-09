Adil Gevrek: '2-3 oyuncu daha alacağız'

Süper Lig takımlarından Yeni Malatyaspor'un kulüp başkanı Adil Gevrek, transfer sürecinin devam ettiğini, takıma 2 veya 3 oyuncu transfer etmeyi planladıklarını söyledi.



Sarı-siyahlı ekibin Yeni Malatya Stadı'nda, transferler için tanıtım töreni düzenlendi.



Törende konuşan Adil Gevrek, yeni sezonun hayırlı olmasını temenni etti.



Takıma yeni katılan oyunculara başarılar dileyen Gevrek, geçen sezonun ikinci yarısında taraftarlarını üzdüklerini hatırlattı.



"Bu sene yapmış olduğumuz transferlerde çok titiz davrandık, bir daha sıkıntı yaşamamak için." diyen Gevrek, "Bu sezon takıma katkı sağlayacağına inandığımız karakterli, kaliteli futbolcu kardeşlerimizi transfer ettik. Ailemize katıldıkları için hepsine teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.



- "Stoper bölgesine transfer yapacağız"



Gevrek, konuşmasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.



Bir gazetecinin, transferlerin devam edip etmeyeceğine dair sorusuna Gevrek, şu yanıtı verdi:



"Transfer sezonu devam ediyor, alacağımız 2 veya 3 oyuncu olacak. Hocamızla konuştuk, stoper bölgesine transfer yapacağız. Transfer son güne kadar bitmez. Hocamızla, futbolcu kardeşlerimizle birlikte bu yolu yürüyeceğiz ve taraftarlarımızın, camiamızın yanımızda olmasını istiyoruz. Birlikte güçlüyüz, en büyük gücümüz taraftarımız. Takıma gelen oyuncular isteyerek geldi, bu çok önemli."



- "Kolay bir lig ve sene olmayacak"



Gevrek, transfer edilen oyuncuların beklentileri karşılayacağına inandığını söyledi.



Yeni sezondaki beklentilerinin sorulması üzerine ise Gevrek, "Hedef koymak doğru değil, geçen sezondan başlayan pandemi sıkıntısı var, pandeminin ülkemizde bir an önce bitmesi temennimiz. Kolay bir lig ve sene olmayacak. Belki eskisi gibi sahalarda futbol oynanmayacak, hala pandemi devam ediyor. Bu sıkıntılar içerisinde lig başlayacak. Bugün Süper Lig'de 21 takımla mücadele edeceğiz, fikstürün de sıkışık olması nedeniyle lig zor alacak. Biz geçen sezon yaşadığımız sıkıntıyı bu sezon yaşamayacağımıza inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.



- Adem Büyük: "Bu takımda tekrar olduğum için mutluyum"



Galatasaray'dan transfer edilen forvet oyuncusu Adem Büyük ise, "Bu sezon 44 numaralı forma giyecek misiniz" sorusuna, şu yanıtı verdi:



"Daha önce iki sezon formasını giydiğim bu takımda tekrar olduğum için mutluyum. Buraya isteyerek geldim, kontratım devam etmesine rağmen geldim. Ayrılık süreci kolay olmuyor ama sevdiğim, bildiğim takım olarak güvendiğim bir yere geldim. 44 numara konusuna gelince tabii ki böyle bir sorumluluk almayı isterim ama o numara şu an dolu sevdiğim bir kardeşimde. Bu numara kardeşim Murat Akça'da olduğu için bu talebinizi üzülerek reddetmek zorundayım."



Taraftarlardan takımı desteklemelerini isteyen Büyük, şöyle devam etti:



"Geçen sezon takımın içinde bulunduğu kötü tablodan dolayı sizler kadar ben de üzüldüm. Bu sıkıntıları tekrar yaşamamak adına futbolcu kardeşlerimden ağabeylerimden tek ricamız savaşmak olacak. Herkesin kötü zamanları olabilir, bunu tolere etmek gerekiyor. Kulüp ve taraftar olarak, bütün olmamız gerekiyor, bunu başaracak inanca güce sahibiz, daha önce başardık." diye konuştu.



- Hamza Hamzaoğlu'ndan Kovid-19 tedbiri



Yeni Malatyaspor'un teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu ise yönetici ve futbolcular ayrıldıktan sonra gazetecilere açıklama yapmak üzere sahaya geldi.



Hamzaoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin geçen hafta pozitif çıktığını ancak yaptırdığı son iki testin negatif çıkmasına rağmen tedbir amaçlı basın açıklamasını futbolculardan ve kulüp başkanından ayrı yapma kararı aldığını söyledi.



Hamzaoğlu, yapılan yeni transferlerle beraber iyi bir kadro oluşturduklarını aktararak, "Kampımız çok iyi geçti diyemem, oyuncularımız aramıza sonradan katıldı. Bulunduğumuz ortam itibariyle çok rahat çalıştığımızı söyleyemeyeceğim çünkü bir küçük sahada akşam da büyük sahada çalışıyorduk. Oyuncuların iyi niyeti ve özverili çalışmasından memnunum. Özverili ve takımda oynamaktan keyif alan iyi bir kadroya sahibim. Takıma gelmeden önce bazı transferler yapılmıştı, hepsi de iyi oyuncular. Geldikten sonra yönetimle birlikte yapılan transferlere karar verdik. Bundan sonra da bir iki transferimiz gerçekleşecek diye düşünüyorum. " ifadelerini kullandı.



- "Maçlar oynandıkça ligde sıralamadaki hedeflerimizi belirleyeceğiz"



Sezonun zorlu geçeceğini ve derin bir kadroya sahip olunması gerektiğine vurgu yapan Hamzaoğlu, şunları kaydetti:



"Üç günde bir maçlar var, sakatlıkların çok olabilme ihtimali olan bir sezon yaşayacağız. Kart cezalılarının çok olacağı bir sezon yaşayacağız. Bu nedenle kadroda bulunan herkese ihtiyacımız var. Eksiğimiz var, stoper transferi yapmamız gerekiyordu, yapamadık. Hadebe hasta, daha hiç antrenman yapamadı. Elimizdeki imkanlarla Fatih Karagümrük maçında en iyisini yapmaya çalışacağız. İyi bir sonuçla dönersek güzel bir başlangıç yapmış oluruz. Futbolda her şey var, kötü bir sonuçla da dönsek bu bizi yolumuzdan çevirmeyecek, kararlı şekilde hedeflerimize doğru gideceğiz. Bu seneki hedefleri sezon içinde belirlemeye daha doğru buluyorum. İlk hedefimiz maçlara iyi bir şekilde hazırlanarak, ortay bir şeyler koymak. Maçlar oynandıkça ligde sıralamadaki hedeflerimizi belirleyeceğiz."



İmza törenine yeni transfer olan Adem Büyük, Murat Akça, Jetmir Topalli, Benjamin Tetteh, Zeki Yavru, Eray İşcan, Doğukan Emeksiz, Guido Herrera, Christian Cueva, Fernando Zuqui ve bir grup taraftar katıldı.