Adem Ljajic, sıradaki uçağı bekliyor!

Adem Ljajic, Sırbistan'a dönebilmek için hükümetin yeni bir uçak göndermesini bekliyor.

Adem Ljajic, sıradaki uçağı bekliyor!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
27 Mart 2020 13:07
Sırp yönetimi, Beşiktaşlı Adem Ljajic ve Fenerbahçe Beko Başantrenörü Zeljko Obradovic için 8 kişilik özel bir uçağı Türkiye'ye gönderdi.

Obradovic ve birkaç kişi, Sırbistan'a dönerken, Ljajic temas olmaması nedeniyle ülkesine gidemedi. Vucic'in, Ljajic ve ailesi için en yakın zamanda bir uçak daha göndereceği öğrenildi.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için