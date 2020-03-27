Sırp yönetimi, Beşiktaşlı Adem Ljajic ve Fenerbahçe Beko Başantrenörü Zeljko Obradovic için 8 kişilik özel bir uçağı Türkiye'ye gönderdi.Obradovic ve birkaç kişi, Sırbistan'a dönerken, Ljajic temas olmaması nedeniyle ülkesine gidemedi. Vucic'in, Ljajic ve ailesi için en yakın zamanda bir uçak daha göndereceği öğrenildi.