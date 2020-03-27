Sırp yönetimi, Beşiktaşlı Adem Ljajic ve Fenerbahçe Beko Başantrenörü Zeljko Obradovic için 8 kişilik özel bir uçağı Türkiye'ye gönderdi.
Obradovic ve birkaç kişi, Sırbistan'a dönerken, Ljajic temas olmaması nedeniyle ülkesine gidemedi. Vucic'in, Ljajic ve ailesi için en yakın zamanda bir uçak daha göndereceği öğrenildi.
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Obradovic ve birkaç kişi, Sırbistan'a dönerken, Ljajic temas olmaması nedeniyle ülkesine gidemedi. Vucic'in, Ljajic ve ailesi için en yakın zamanda bir uçak daha göndereceği öğrenildi.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın