Spor Toto 1. Lig'in 23. haftası, 5 Ocak Fatih Terim Stadyumu'nda Adana derbisinde sahne oldu. Derbide, son dakikada bulduğu golle'umağlup etti.Adanaspor'a galibiyeti getiren tek gol, 89. dakikada Roni'den geldi. Derbide zaman zaman tansiyon yükselirken iki takım arasında oynanan son 3 maç, 1-0'lık sonuçla bitmiş oldu.Son 2 maçtır kazanan Adanaspor, bu galibiyetin ardından puanını 33 yaparak 9. sıraya yükseldi ve play-off ümitlerini sürdürdü. Adana Demirspor ise üst üste 2. yenilgisini aldı ve 24 puan ile 15. sırada kalarak küme düşme korkusunu yakından hissetmeye devam etti.