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Adana derbisinde son dakika golü!

Spor Toto 1. Lig'in 23. haftasının son maçında Adanaspor, Adana Demirspor'u 89. dakikada bulduğu golle 1-0 mağlup etti.

Kaynak: Sporx.com
Adana derbisinde son dakika golü!
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22 Şubat 2018 20:57
Spor Toto 1. Lig'in 23. haftası, 5 Ocak Fatih Terim Stadyumu'nda Adana derbisinde sahne oldu. Derbide Adanaspor, son dakikada bulduğu golle Adana Demirspor'u 1-0 mağlup etti.

Adanaspor'a galibiyeti getiren tek gol, 89. dakikada Roni'den geldi. Derbide zaman zaman tansiyon yükselirken iki takım arasında oynanan son 3 maç, 1-0'lık sonuçla bitmiş oldu.

Son 2 maçtır kazanan Adanaspor, bu galibiyetin ardından puanını 33 yaparak 9. sıraya yükseldi ve play-off ümitlerini sürdürdü. Adana Demirspor ise üst üste 2. yenilgisini aldı ve 24 puan ile 15. sırada kalarak küme düşme korkusunu yakından hissetmeye devam etti.

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