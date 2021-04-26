Acun Ilıcalı, Fortuna Sittardan'dan ayrıldı! İngiltere'den kulüp satın alıyor!

Hollanda Ligi takımlarından Fortuna Sittard'a ortak olan ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, bu hamlesini sonlandırma kararı aldı.Hollanda basını, Acun Ilıcalı'nın Fortuna Sittard'da daha fazla hisseye sahip olmak istediğini ancak Türk ortağı Işıtan Gün'ün bunu istemediğini ve bu gelişmene ardından ayrılık adımlarının atıldığını öne sürdü.Ayrılık haberleri üzerine açıklama yapan Fortuna Sittard Başkanı Işıtan Gün, "" diyerek, Acun Ilıcalı'nın ayrılma kararını duyurdu.Öte yandan Hollanda basını, Acun Ilıcalı'nın Fortuna Sittard'ın %25'ine yakın hisseye sahip olduğunu, bu payını %60'a çıkarmak istediğini ancak anlaşmanın olmadığını belirtti.Işıtan Gün'ün ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Acun Ilıcalı, Forttuna Sittard'daki yatırımlarını sonlandırdığını ve İngiltere'den bir kulüp satın alacağını duyurdu.Acun Ilıcalı "" diyerek yeni kararını duyurdu.