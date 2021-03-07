Abdullah Avcı'dan Ekuban'a: "Çok kalitelisin"

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Caleb Ekuban'la özel bir görüşme yaptı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Abdullah Avcı'dan Ekuban'a: 'Çok kalitelisin'
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07 Mart 2021 13:02
Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, performansı düşüşe geçen Caleb Ekuban'la özel bir görüşme yaptı ve Ganalı futbolcuyu motive etti.

Performansı düşüşte olan Caleb Ekuban ile bir görüşme yapan Abdullah Avcı ona olan güvenini dile getirdi.

Deneyimli çalıştırıcı, Ganalı oyuncusuyla gerçekleştirdiği birebir sohbette "Sen çok kaliteli bir futbolcusun. Herkesin böyle dönemleri olabilir. Sen gücün ve potansiyelinle bunları çabuk aşarsın" ifadelerini kullandı.

Ekuban da desteği için Avcı'ya teşekkür etti.



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