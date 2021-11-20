Abdullah Avcı: "Yüzde 1 bile risk almam"

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, yıldızlarını tehlikeye atmak istemiyor. Hafif sakatlığı süren Bakasetas ile tedavi sürecini yeni atlatan Peres ve Hamsik'in "Bizi Gaziantep maçında oynat" isteklerine tecrübeli hoca "Yüzde 1 bile risk almam" diye karşı çıktı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Abdullah Avcı: 'Yüzde 1 bile risk almam'
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20 Kasım 2021 12:53
Trabzonspor'da yaşanan forma rekabeti teknik direktör Abdullah Avcı'nın yüzünü güldürse de tecrübeli teknik adam sakatlıklar yüzünden kadro seçiminde dikkatli davranıyor.

Hafif sakatlığı süren Bakasetas'ın, "İhtiyaç varsa oynayabilirim" demesinin ardından sakatlıktan yeni çıkan Peres ile Hamsik de forma giyme arzularını dile getirdi. Bunun üzerine deneyimli çalıştırıcı, "İyi niyetiniz için teşekkür ederim ama sakatlık için %1 bile risk almam" dedi.

Avcı maç planını da 'baskı' üzerine kurdu. Gaziantep ataklarını 10 saniyede bitirmeyi amaçlayan 58 yaşındaki hoca, oyuncularından da sürekli savunma arkasına koşu yapmalarını istedi.

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Avcı'nın Milli Takım'dan dönen Abdülkadir Ömür'e sarıldığı bu fotoğraf sosyal medyada büyük beğeni topladı.

 


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