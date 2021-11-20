Abdullah Avcı: 'Yüzde 1 bile risk almam'

Trabzonspor'da yaşanan forma rekabeti teknik direktör Abdullah Avcı'nın yüzünü güldürse de tecrübeli teknik adam sakatlıklar yüzünden kadro seçiminde dikkatli davranıyor.



Hafif sakatlığı süren Bakasetas'ın, "İhtiyaç varsa oynayabilirim" demesinin ardından sakatlıktan yeni çıkan Peres ile Hamsik de forma giyme arzularını dile getirdi. Bunun üzerine deneyimli çalıştırıcı, "İyi niyetiniz için teşekkür ederim ama sakatlık için %1 bile risk almam" dedi.



Avcı maç planını da 'baskı' üzerine kurdu. Gaziantep ataklarını 10 saniyede bitirmeyi amaçlayan 58 yaşındaki hoca, oyuncularından da sürekli savunma arkasına koşu yapmalarını istedi.



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Avcı'nın Milli Takım'dan dönen Abdülkadir Ömür'e sarıldığı bu fotoğraf sosyal medyada büyük beğeni topladı.









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