Abdullah Avcı, Umut Bozok'u böyle ikna etti!

Uzun zamandır forvet arayan Trabzonspor, Cornelius'un ani ayrılığının ardından ilk görüşmeyi 14 Haziran'da yaptığı Umut Bozok'un transfer sürecini hızlandırdı.Fransız Lorient kulübüyle 2 milyon Euro ve bonuslar karşılığında anlaşmaya varılınca bu kez 25 yaşındaki golcü ile görüşmeler başladı. Başka takımlarda da teklifler alan oyuncunun kafasındaki karışıklığı teknik direktör Abdullah Avcı giderdi.Sabah'ın haberine göre tecrübeli çalıştırıcı, Umut ile görüşerek, "Sana ihtiyacım var. Buradaki rekabet seni daha da güçlendirecek. Gel ve savaşmaya hazır ol" dedi. Umut Bozok'un ikna sürecinde bu cümleler etkili oldu.Ardından oyuncuyla 3 yıllık sözleşme için prensipte anlaşıldı ve İstanbul'dan Marsilya'ya özel uçak gönderildi. Uçak saat 16.00 sularında Trabzon'a indi. Geçen sezonu şampiyon bitiren takımda gol kralı olup olmayacağı sorulan Umut Bozok ayağının tozuyla iddiasını ortaya koydu.Tecrübeli oyuncu, "Evet gol kralı olarak ligi bitirdim ve umarım bu sezon şampiyonluk yaşarım. Öncelikli hedef şampiyonluk sonra gol krallığı inşallah. 15-20 gol atarım bu sene" dedi.Çok heyecanlı olduğuna vurgu yapan Umut Bozok, "Evimizde oynayacağım ilk maçı heyecanla bekliyorum. Taraftarın karşısına bir an önce çıkmak ve futbolumu oynamak istiyorum" ifadelerini kullandı.25 yaşındaki golcü Trabzon'a inen her oyuncu gibi sözlerini "Bize her yer Trabzon" diyerek noktaladı.