Abdullah Avcı, Fenerbahçe'yi bekliyor! '7'yi unut...'

Trabzonspor'da Abdullah Avcı'nın takımın başına gelmesiyle birlikte saha içinde oyun bütünlüğü, saha dışında da fikir bütünlüğü sağlandı. Öyle ki ne başkan Ahmet Ağaoğlu ne teknik direktör Avcı ne de oyuncular yakaladıkları 7 maçlık müthiş seriyi düşünüyor. 11 maç sonra Başakşehir'i devirerek zirve yarışına ortak olan Karadeniz devinde ilk hedef hep bir sonraki maç oluyor. Abdullah Avcı da kritik Başakşehir zaferi sonrası "Art arda 7. galibiyeti almışız inanın farkında bile değilim" ifadelerini kullanmıştı.



HEP DAHA İYİ OYUN

Abdullah Avcı kazanılan Başakşehir maçının önemli olduğunu vurgularken, bu galibiyetlerin bir anlam taşıması için bir sonraki karşılaşmadan da 3 puan çıkarmaları gerektiğini belirtiyor. Bordo-mavili futbolcular da tıpkı hocaları Avcı gibi 7 maçlık müthiş seriyi değil Fenerbahçe karşılaşmasını düşünüyor. Camiadaki herkesin tek isteği pazar günü Şenol Güneş Stadı'nda Kanarya'yı mağlup ederek çıkışı sürdürmek. Avcı ise "Kazanmak güzel bir alışkanlık. Hem iyi oyun hem de bu alışkanlığı devam ettirmek önemli" dedi..



